Giornata per la vita e Messa dei nati nell' anno

Basket femminile - 16a Giornata Serie A1 2019 : Schio sbanca Venezia e torna prima! Successi per Ragusa e Broni : Si è conclusa la sedicesima giornata del campionato di Serie A1 2018-2019 di Basket femminile. La scena è stata tutta per la sfida al vertice tra Venezia e Schio, vinta dalle Campionesse d’Italia tornate così al comando della classifica (anche se con una partita in più rispetto alla diretta avversaria). Poche sorprese negli altri incontri in programma, dove sono arrivate le vittorie esterne di Ragusa e Broni, rispettivamente sul campo di ...

Rugby - Sei Nazioni : i convocati dell’Italia per la seconda Giornata : Rugby, Sei Nazioni: la Nazionale Italiana Rugby ha fatto rientro oggi a Roma, già pronta per la seconda giornata La Nazionale Italiana Rugby ha fatto rientro oggi a Roma intorno all’ora di pranzo, sbarcando all’Aeroporto di Ciampino con volo diretto da Edinburgo all’indomani della sconfitta per 33-20 subita contro la Scozia nel turno inaugurale del Guinness Sei Nazioni 2019. La prima giornata di preparazione alla sfida con il Galles di ...

Volley - Superlega 2019 - 20ma Giornata. Civitanova e Trento tengono il passo della capolista Perugia : Nessuna distrazione per la Itas Trentino e la Lube Civitanova che, nell’ultimo segmento di gare di una spezzettata ventesima, rispettano il pronostico della vigilia e sbrigano in tre set i rispettivi impegni, riavvicinando la capolista Sir Safety Perugia che aveva preso il largo nel primo pomeriggio sbancando Modena nel big match di giornata. Vittoria tutt’altro che scontata per la Lube Civitanova che, sul campo duna Globo Banca ...

Risultati Serie A 22ª Giornata - Segno X nel calcio italiano : pari per Torino - Genoa e Fiorentina : Tris di pareggi fra Spal-Torino, Genoa-Sassuolo e Udinese-Fiorentina: i Risultati delle gare del pomeriggio della 22ª Giornata di Serie A Giornata davvero particolare la n°22 del calendario di Serie A:...

Volley - SuperLega 2019 : 20^ Giornata - Perugia espugna Modena nel big match! I Block Devils volano - Canarini in crisi : Perugia non si ferma più e sconfigge Modena per 3-1 (23-25; 25-18; 25-20; 25-21) nel big match della 20^ giornata di SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. I Campioni d’Italia hanno espugnato il PalaPaninin dopo 119 minuti di battaglia e si sono confermati al comando della classifica con quattro punti di vantaggio su Trento che più tardi affronterà il fanalino di coda Castellana Grotte. I Canarini crollano di fronte ...

Risultati Serie A 22ª Giornata – Segno X nel calcio italiano : pari per Torino - Genoa e Fiorentina : Tris di pareggi fra Spal-Torino, Genoa-Sassuolo e Udinese-Fiorentina: i Risultati delle gare del pomeriggio della 22ª Giornata di Serie A Giornata davvero particolare la n°22 del calendario di Serie A: domina il Segno X! Escluso il 3-0 del Napoli sulla Sampdoria nel match del sabato pomeriggio, tutte le altre gare sono terminate in pareggio. Partendo da Empoli-Chievo (2-2) e Juventus-Parma (3-3) giocate ieri, la Giornata di oggi è ...

Pronostici Serie A/ Scommesse e quote 22Giornata : il Torino va a Ferrara per l'Europa : Pronostici Serie A: le quote e le Scommesse fissate per le partite programmate nella 22giornata del primo campionato, il 2 e 3 febbraio 2019.

Classifica Coppa del Mondo snowboardcross 2018-2019 : la graduatoria agGiornata. Noerl al comando davanti a Visintin e Perathoner : La Coppa del Mondo 2018-2019 di snowboardcross vedrà gli atleti sfidarsi attraverso quattro tappe. La lotta per la sfera di cristallo comincia dall’opening stagionale a Cervinia, passando poi per la Germania, a Feldberg e per la Spagna, a Barqueida Beret, per concludersi infine in Svizzera, a Veysonnaz. Il favorito numero uno per il successo sarà ancora il francese Pierre Vaultier, bicampione olimpico in carica, che in questa stagione andrà a ...

Basket - 18a Giornata Serie A 2018-2019 : Trento supera nell’anticipo Varese : La Dolomiti Energia Trentino si rilancia nella corsa ai playoff, vincendo l’anticipo della 18a giornata della Serie A di Basket. Un successo importante quello della squadra di coach Buscaglia, che supera 74-71 la Openjobmetis Varese al termine di una partita che si è decisa solo nei secondi finali. I lombardi mancano in questo modo l’aggancio alla coppia al terzo posto formata da Cremona e Avellino. Doppia doppia per Joao Gomes (11 ...

Volley Superlega 2019 - 20ma Giornata : Padova resiste al ritorno di Siena e fa un altro passo avanti verso i play-off (3-2) : La Kioene Padova sbanca Siena e prosegue la sua corsa verso i play-off ma quanta sofferenza per la squadra veneta che riesce a spuntarla 3-2 al termine di un match dai due volti con l’Emma Villas che non riesce a prendere un treno importante verso la salvezza e subisce la nona sconfitta consecutiva. Per i primi due set Padova riesce ad avere la meglio, pur senza il miglior Torres, che si sveglia solo nella parte finale del match. I veneti ...

Basket - 18a Giornata Serie A 2018-2019 : Trento supera nell’anticipo Varese : La Dolomiti Energia Trentino si rilancia nella corsa ai playoff, vincendo l’anticipo della 18a giornata della Serie A di Basket. Un successo importante quello della squadra di coach Buscaglia, che supera 74-71 la Openjobmetis Varese al termine di una partita che si è decisa solo nei secondi finali. I lombardi mancano in questo modo l’aggancio alla coppia al terzo posto formata da Cremona e Avellino. Doppia doppia per Joao Gomes (11 ...

Volley Superlega 2019 - 20ma Giornata. Padova resiste al ritorno di Siena e fa un altro passo avanti verso i play-off (3-2) : La Kioene Padova sbanca Siena e prosegue la sua corsa verso i play-off ma quanta sofferenza per la squadra veneta che riesce a spuntarla 3-2 al termine di un match dai due volti con l’Emma Villas che non riesce a prendere un treno importante verso la salvezza e subisce la nona sconfitta consecutiva. Per i primi due set Padova riesce ad avere la meglio, pur senza il miglior Torres, che si sveglia solo nella parte finale del match. I veneti ...

Pallanuoto - A1 femminile 2019 : risultati e classifica dell’undicesima Giornata. Vittorie per Ekipe Orizzonte Catania e Plebiscito Padova : Undicesimo turno per quanto riguarda la regular season del campionato femminile di A1 di Pallanuoto: Vittorie semplici per le prime della classe. Nessun problema per L’Ekipe Orizzonte Catania e per il Plebiscito Padova che si impongono rispettivamente in trasferta a Milano e in casa con l’F&D H2O. Da segnalare in zona Final Six le Vittorie di Rapallo e SIS Roma. Andiamo a rivivere la giornata odierna con tutti i risultati e la ...

Sull'Autobrennero Giornata da incubo : bloccati in coda per ore dalla valanga : Un lungo tratto dell'A22 chiuso da ieri sera. 'Situazione difficile, disagi causati soprattutto dal mancato rispetto delle regole da parte di molti automobilisti privi di catene e gomme da neve', ...