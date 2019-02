Gina Lollobrigida : età - fidanzato e patrimonio. Cosa fa oggi : Gina Lollobrigida: età, fidanzato e patrimonio. Cosa fa oggi Chi è Gina Lollobrigida e fidanzato La bella e seducente Gina Lollobrigida, che ha fatto innamorare milioni di italiani, in realtà si chiama LuiGina. Gina è nata a Subiaco – in provincia di Roma – il 4 luglio 1927 e fin da giovane sì è fatta notare per la sua bellezza e bravura a Cinecittà e nei fotoromanzi e nel 1947 ha partecipato e vinto anche Miss Italia. Ma ...

Gina Lollobrigida e Javier Rigau - matrimonio annullato da Papa Francesco : "Nozze inesistenti" : Gina Lollobrigida, negli anni scorsi, era stata più volte ospite di Barbara d'Urso a Domenica Live per raccontare del suo matrimonio con Javier Rigau e, soprattutto, per prendere le distanza da quel legame. L'attrice aveva sottolineato che le nozze erano, per lei, da considerarsi nulle:La mia firma sulla procura del matrimonio non è la mia. E' una firma che hanno cercato di copiare. E' una firma tentennante. Sono firme false fatte a ...

Domenica In Gina Lollobrigida Sean Connery baciava in modo elegante : Gina Lollobrigida è stata ospite di Mara Venier a Domenica In. La 91enne attrice, sta per partire per Los Angeles, ha dichiarato: «Viaggiare, anche in voli lunghissimi, non mi stanca ma se c’è cattivo tempo io non parto. Mi piace stare dal lato del finestrino, mi piace vedere di fuori e sapere cosa c’è, altrimenti sarebbe come stare intrappolati in una scatola». Gina Lollobrigida sarà ospite d’onore ad una rassegna ...

Gina Lollobrigida si confessa e affascina tutti : da Sean Connery a Fidel Castro : Gina Lollobrigida a Domenica In: un passato tra amori, lavoro e guerra Gina Lollobrigida, ospite a Domenica In, parla a cuore aperto del suo travolgente passato con Mara Venier. La conduttrice annuncia, innanzitutto, che il prossimo 24 gennaio la diva andrà a Los Angeles per registrare un documentario sulla sua vita. Ed ecco che l’attrice […] L'articolo Gina Lollobrigida si confessa e affascina tutti: da Sean Connery a Fidel Castro ...

Domenica In - Gina Lollobrigida : 'Sean Connery baciava in modo elegante - Yul Brynner era impetuoso' : elegante in rosso, Gina Lollobrigida è ospite di Mara Venier a Domenica In. La 91enne attrice, che sta per partire per Los Angeles, ha dichiarato: 'Viaggiare, anche in voli lunghissimi, non mi stanca ...

Domenica In - Gina Lollobrigida spiazzata dalla domanda di Mara Venier. 'Ora vediamo le foto del...' : Una diva, anzi 'LA diva' a Domenica In . È Gina Lollobrigida l'ospite di Mara Venier per la consueta intervistona del salotto di Raiuno e i telespettatori si alzano idealmente in piedi per applaudire ...

Domenica In - Gina Lollobrigida spiazzata dalla domanda di Mara Venier. "Ora vediamo le foto del..." : Una diva, anzi "LA diva" a Domenica In. È Gina Lollobrigida l'ospite di Mara Venier per la consueta intervistona del salotto di Raiuno e i telespettatori si alzano idealmente in piedi per applaudire l'attrice, lucidissima, ironica ed elegantissima a 91 anni, e la conduttrice garbata e non banale. No

Domenica In/ Anticipazioni : Gina Lollobrigida - Claudia Gerini e Gloria Guida tra le ospiti di Mara Venier : Prosegue la corsa in "solitaria" di Mara Venier con la sua Domenica In. La conduttrice veneziana infatti, non si scontra con Barbara d'Urso ormai da tempo.

Gina Lollobrigida torna ad Hollywood : A distanza di un anno dalla posa della sua Stella sulla Walk Of Fame, la Lollo pronta per un nuovo viaggio. Ad Hollywood tutto ebbe inizio. Il suo successo è stato planetario con decine e decine di ...

Gina Lollobrigida a Domenica In/ Primo ciak ad Hollywood : biopic per Netflix? Gli altri ospiti della Venier : Gina Lollobrigida tornerà nel salotto di Domenica In, ospitata da Mara Venier, ecco i progetti e gli altri ospiti del programma di Rai1.

Gina Lollobrigida prima storia su Instagram con patatine e bibita : Anche l’attrice Gina Lollobrigida è su “Instagram”. e si fa ritrarre mentre mangia, dopo un vaccino. Un po’ di patatine una maxi bibit. Gina Lollobrigida ha scelto di sorprendere tutti i suoi fan pubblicando su Instagram una story: «Ciao amici, ho appena finito di fare il vaccino, ed ora mangio». Un messaggio normale per una diva del cinema che ha deciso di comunicare direttamente con i suoi fan attraverso il nuovissimo profilo ...

