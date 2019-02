Germania | l’ultima Merkel si scopre ambientalista anche per motivi politici | entro il

ilfattoquotidiano

(Di domenica 3 febbraio 2019) Il quarto e ultimo governo guidato da Angela, in coalizione con i socialisti dell’SPD, si è assunto la storica responsabilità di pianificare l’uscita delladall’era del carbone. In una giornata che rimarrà a lungo nella storia tedesca ed europea, sabato scorso una Commissione di 28 esperti ha definito la data ultima di utilizzo del carbone come materia prima per la produzione di energia elettrica. Una risoluzione che ha forti ricadute, ben al di là della lotta al cambiamento climatico e le cui conseguenze sono tutt’altro che relegate al futuro di Berlino.il 2038 tutte le centrali a carbone attive in terra tedesca cesseranno qualsiasi attività. Questo è l’esito politico dopo la conclusione di uno studio finanziato dall’attuale governo tedesco e che è stato portato avanti dalla scorsa estate, aggregando esperti e rappresentanti dell’industria tedesca del carbone, ...