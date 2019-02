Fukushima | scoperto cesio radioattivo in un pesce | allarme fuga di sostanze dai serbatoi

Fukushima : scoperto cesio radioattivo nel pesce : Una quantità di cesio radioattivo superiore ai limiti consentiti è stata rilevata in un tipo di pesce pescato a Fukushima, per la prima volta in 4 anni. Lo ha reso noto l’Associazione che raggruppa le cooperative ittiche della prefettura, segnalando che un ammontare di cesio pari a 161 becquerel per chilo, oltre il limite legale di 100, è stato individuato in una razza catturata a 62 metri di profondità. L’ente ha detto che la ...