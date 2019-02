Francesco Chiofalo è tornato a casa | ‘Ritorno alla mia routine’

Francesco Chiofalo dopo l'operazione : "Sono finalmente tornato a casa" : Francesco Chiofalo sta pian paino riprendendo in mano la sua vita: dopo la pericolosa operazione al cervello per la rimozione di un tumore, il personal trainer ha attraversato un periodo duro, dal ...

Le accuse choc di Selvaggia contro Francesco Chiofalo : "Mi maltrattava" : Sono molto pesanti le accuse che Selvaggia Roma rivolge al suo ex fidanzato Francesco Chiofalo dalle pagine del settimanale Spy: la giovane ha rilasciato un'intervista in cui parla di ciò che ha dovuto subire durante gli anni che ha passato al fianco del personal trainer, il quale ha da poco subito un intervento al cervello per la rimozione di un tumore. Selvaggia, senza mezzi termini, ha deciso di rivelare dei particolari inediti che di certo ...

Francesco Chiofalo - spunta la locandina dell'evento in discoteca : 'Riprendo la mia vita' : Si continua a parlare di Francesco Chiofalo, l'ex protagonista di Temptation Island, che come ben saprete è stato sottoposto ad una delicatissima operazione al cervello per l'asportazione di un tumore. Fortunatamente tutto è andato nel migliore dei modi, così come ha comunicato lo stesso Francesco ai suoi tantissimi fan sui social, anche se in molti hanno storto il naso dopo che è venuto fuori il fatto che Chiofalo sapesse già da tempo del ...

Francesco Chiofalo contro Selvaggia Roma e le accuse : «Indifferenza con chi gode delle digrazie altrui» : "Davanti alle cattiverie e le bugie delle persone che godono sulle disgrazie altrui... l?unica arma è l?indifferenza". Lenticchio, al secolo Francesco Chiofalo, risponde...

Selvaggia Roma : “Francesco Chiofalo mi maltrattava” - lui non ci sta e replica : Francesco Chiofalo risponde a Selvaggia Roma e scrive sui social: “Le persone godono sulle disgrazie altrui” Francesco Chiofalo, sopratutto da quando ha subito l‘operazione al cervello, ha sempre usato i suoi social per mantenere i contatti con i fan e le persone che con affetto lo seguono. Spesso, però, sul web ha anche dato spazio […] L'articolo Selvaggia Roma: “Francesco Chiofalo mi maltrattava”, lui non ci ...

Francesco Chiofalo spiazza tutti : 'Voglio diventare padre' : Il giorno dell'intervento sembra ormai lontano e Francesco Chiofalo sta cercando piano piano di riprendere in mano la sua vita. Ovviamente le sue condizioni fisiche non sono delle migliori. Ha ancora grossi problemi motori e psicologici, ma sta lottando senza sosta per tornare alla sua vita di sempre. I fan sono molto curiosi di sapere le evoluzioni delle sue condizioni e, pertanto, lo tempestano di domande e curiosità a cui il ragazzo risponde ...