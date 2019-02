imiglioridififa

Fifa 19: disponibili 7 carte MOTM – Uomo partita, fra cui quelle dei quarti di Coppa Italia

(Di domenica 3 febbraio 2019) Nella notte fra il 2 ed il 3 EA Sports ha rilasciato su FUT 7 cardMan of the Match dedicate ad altrettanti giocatori che si sono contraddistinti nei match delle coppe nazionali, come laItalia, la Copa del Rey in Spagna e la FA Cup in Inghiltter Ecco i calciatori selezionati: Duvan Zapata (nella …L'articolo19:, fra cuideidiItalia proviene da I Migliori di