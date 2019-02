Extreme E | dal 2021 le gare ambientaliste | sui tracciati fuoristrada | solo

Extreme E - parte dal 2021 il campionato avventura dei suv elettrici : Il motorsport elettrico non è solo per le monoposto, ed Extreme-E è pronto a dimostrarlo. Si tratta di una gara tra sport utility a zero emissioni, pronti a sfidarsi nei posti più estremi e minacciati del pianeta per sensibilizzare gli spettatori al tema dei cambiamenti climatici, come scioglimento dei ghiacciai e desertificazione. “Gli spettatori possono aspettarsi un modo completamente nuovo di vivere lo sport, poichè ogni appuntamento sarà ...