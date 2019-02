Enrico Letta al Fatto | Su Salvini M5s rischia

Salvini farà la fine di Renzi e Macron - ha detto Enrico Letta a Brescia : L'ex presidente del Consiglio, Enrico Letta, è tornato a parlare di politica italiana durante la presentazione del suo ultimo libro ("Ho imparato", edito da "Il mulino") a Brescia. L'affondo dell'ex premier è subito per Salvini. "Dobbiamo ribellarci culturalmente all'idea di diventare tutti Orban - ha spiegato dal palco - Salvini nega l'italianità: noi dobbiamo contendergli l'Italia, non ha nessun titolo a rappresentarla nella ...

Matteo Renzi deriso da Enrico Letta - la vendetta cinque anni dopo : "Forse gli telefono - così..." : La vendetta è un piatto da servire freddo. In questo caso, freddissimo. Sono infatti passati cinque anni dal celebre "Enrico stai sereno", con cui Matteo Renzi rassicurò Enrico Letta sul fatto che non voleva prendere il suo ruolo di premier, salvo farlo pochissimi giorni dopo. Da quel giorno, Letta

Migranti - Enrico Letta a Che tempo che fa : “Successo di tutto perché situazione mai gestita. Sea Watch? Devono sbarcare” : Una lunga intervista con Enrico Letta questa sera a Che tempo che Fa di Fabio Fazio su Rai1 che si concentra subito sulla questione migratoria “In questi anni è successo di tutto e tutto in conseguenza della questione migratoria che non è mai stata gestita – ha dichiarato Letta che ha poi continuato – Si è lasciata a due estremi: chi lucra sulle paure e gioca quindi a lasciare aperti i problemi e chi ….”. ma il problema dei grandi flussi ...

Che Tempo Che Fa - Enrico Letta 'contro' Lino Banfi : "Imparare non è una cosa da sbeffeggiare" : "Oggi si pensa che tutto si possa trovare su Google, quindi non c'è bisogno di studiare. Ho trovato quella battuta sui plurilaureati fatta da Banfi appena nominato all'UNESCO... francamente mi sarei aspettato un altro tipo di ragionamento: imparare non è una cosa da sbeffeggiare" Così Enrico Letta a Che Tempo Che Fa, ospite di Fabio Fazio per presentare il suo ultimo libro intitolato "Ho imparato", commenta l'uscita di Lino Banfi all'evento ...

Che tempo che fa 2019/ Ospiti e diretta - Enrico Letta : "Nel Pd volti nuovi - no alle ipocrisie" - 27 Gennaio - : Che tempo che fa apre le sue porte ad Andra e Tatiana Bucci, due sorelle vittime dell'Olocausto, miracolosamente scampate ad Auschwitz

Enrico Letta : "Non mi candido alle europee - ma darò il mio contributo" : Enrico Letta non si candiderà alle elezioni europee ma non vuole restare lontano dal dibattito interno al centrosinistra. Sentito dal Corriere della Sera l'ex premier ha detto che intende dare il suo contributo per costruire un nuovo progetto politico di centrosinistra. "Non ho intenzione di candidarmi alle europee il centrosinistra è un campo di Agramante, terra bruciata. Bisogna ricostruire, senza ritorni all'indietro. Non si ...

Enrico Letta e Romano Prodi tornano insieme. Retroscena : il nuovo partito degli orrori : partito nuovo, facce vecchie. Anzi vecchissime. I cattolici si stanno organizzando per formare un nuovo soggetto che si contrapponga ai sovranisti brutti sporchi e cattivi: sulla carta, un fronte europeista, pro-migranti, benedetto dal Vaticano e con i piedi ben piantati nel centrosinistra. Il Quoti

La lista unica contro i populisti è un grande favore ai populisti - dice Enrico Letta : L'ex premier Enrico Letta è convinto che creare un blocco unico contro i populisti sia un grande favore ai populisti. Lo dice in una intervista alla Stampa e all'inizio di una campagna elettorale per le Europee di maggio che è già entrata nel vivo. Letta negli ultimi 5 anni è rimasto ai margini della politica italiana, preferendo dedicarsi agli studi di politica ed economia in Francia. In questi giorni è in libreria con un saggio ...

Enrico Letta : "Il fronte unico anti populisti è il favore più grande ai populisti" : "Ho apprezzato molto il suo libro. L'unica cosa che non mi convince è il frontismo antipopulista, perché è il favore più grosso che puoi fare ai populisti: offri un nemico, l'unica cosa che li unisce". Lo dice alla Stampa l'ex premier Enrico Letta parlando di Carlo Calenda e del suo manifesto per le Europee.Sul possibile scenario europeo dopo le elezioni, Letta commenta: "Salvini è forte quando picchia sui ...

