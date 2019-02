Emiliano Sala | trovato il relitto dell' aereo scomparso sopra la Manica

Scomparso Emiliano Sala - è stato ritrovato l’aereo : “l’aereo che portava il calciatore della Premier League Emiliano Sala dalla Francia a Cardiff è stato trovato. La sua famiglia è stata avvertita del ritrovamento in serata“. E’ questa la notizia dell’ultim’ora riportata da SkysportUK che ha annunciato il ritrovamento nel Canale della Manica dell’aereo sul quale si trovava Emiliano Sala. I soccorritori hanno rinvenuto il rottame dell’aereo, ma non ancora i corpi dei ...

Emiliano Sala - il Cardiff vince contro il Bournemouth e Warnock scoppia in lacrime : Fin dal primo giorno dalla scomparsa di Emiliano Sala , Neil Warnock , allenatore del Cardiff City, era apparso come uno dei più coinvolti emotivamente dalla tragica vicenda e aveva anche ammesso di ...

Scomparso Emiliano Sala - alcuni calciatori rifiutano il trasferimento al Cardiff : Sono ancora tutti sconvolti per la scomparsa dell’attaccante Emiliano Sala, il calciatore era a bordo di un aereo. L’allenatore del Cardiff Neil Warnock ha spiegato che alcuni calciatori hanno rifiutato il trasferimento alla squadra gallese in seguito alla scomparsa di Emiliano Sala. “Uno o due attaccanti con cui abbiamo parlato non se la sono sentiti di venire dopo quello che è successo, quindi è stata una finestra di ...

Emiliano Sala - i detriti trovati a Rotterdam non appartengono al suo aereo : Su una spiaggia di Rotterdam, in Olanda, il ritrovamento di alcuni detriti riconducibili a un velivolo avevano fatto scattare le indagini per verificare se si trattasse del Piper Malibu su cui viaggiava la notte del 21 gennaio il calciatore Emiliano Sala. Il velivolo era sparito dai radar mentre sorvolava la Manica, partito da Nantes, con direzione Cardiff. Più specificatamente si tratterebbe di pezzi di poliestere con uno strato di alluminio, ...

Aereo scomparso nella Manica - altri detriti rinvenuti sulla costa olandese : sono del Piper Malibu su cui viaggiava Emiliano Sala? : Continuano le ricerche dell’Aereo scomparso sulla Manica il 21 gennaio scorso con a bordo il calciatore argentino di origini italiane, Emiliano Sala, 28 anni, e il pilota inglese David Ibbotson, 60. Negli ultimi giorni sono stati trovati i primi resti del Piper Malibu, l’Aereo monomotore di cui si è persa ogni traccia: i cuscini di due sedili sono apparsi su una spiaggia vicino Surtainville, in Normandia, sulla costa francese. Ma ora arrivano le ...

Nantes ricorda Emiliano Sala. Commovente omaggio di tifosi e compagni : Ieri Commovente omaggio a Emiliano Sala allo stadio della Beaujoire prima della sfida tra Nantes e St. Etienne , recupero della 22/a giornata di Ligue 1. Il calciatore argentino scomparso mentre era ...

Nantes - la gara si ferma al 9° minuto per ricordare Emiliano Sala : un intero stadio in lacrime [VIDEO] : Emiliano Sala è stato ricordato durante la gara Nantes – Saint-Etienne giocata ieri in quello che è stato lo stadio del centravanti argentino Nella serata di ieri si è giocata la gara Nantes – Saint-Etienne. L’ex squadra di Emiliano Sala è scesa in campo nonostante le difficoltà dettate da alcune settimane molto difficili a seguito dell’incidente aereo dell’ex compagno. In attesa di ritrovare i corpi del ...

Scomparsa Emiliano Sala - svolta sulle ricerche : trovati due sedili dell’aereo : Ci sarebbe una svolta nelle ricerche di Emiliano Sala, il calciatore argentino che viaggiava su un aereo scomparso dai radar nei pressi del Canale della Manica. Sono infatti stati ritrovati su una spiaggia della Normandia i resti di due sedili che secondo gli investigatori britannici proverrebbero proprio dall’aereo scomparso. Gli inquirenti hanno lanciato delle ricerche sottomarine per ritrovare i resti del mezzo, finanziate con una ...