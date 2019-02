Ecco un museo bestiale Così New York celebra l' amore tra uomo e cane

ilgiornale

(Di domenica 3 febbraio 2019) Due piani al civico 101 di Park Avenue, nel cuore pulsante di Manhattan. Benvenuti al The akc museum of the dog, l'esposizione più grande al mondo dedicata al miglior amico dell'. Qui ogni elemento racconta del rapporto unico e inscindibile che lega cani e persone. Ogni quadro, ogni scultura, ogni stampa o opera d'arte è un inno all'affetto e alla fedeltà di questi animalispeciali. Per ilsi tratta di un grande ritorno nella Grande Mela. Inaugurata nel 1982 dall'American Kennel Club - il registro dei cani con pedigree - all'interno del Newlife building di Madison Avenue, l'esposizione era stata trasferita cinque anni dopo in Missouri, nella contea di West St. Louis. Adesso finalmente dopo quasi 40 anni può tornare a casa, con un approccio molto più interattivo rispetto al passato e una collezione davvero unica al mondo.L'inaugurazione è stata fissata per il ...