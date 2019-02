È successo in TV – 3 febbraio 1983 | quel successo da penultimo posto per Vasco Rossi a

È successo in TV – 2 febbraio 1984 : Al Bano e Romina Power - coppia vincente a Sanremo (VIDEO) : Dai primi giorni della nostra speciale rubrica in cui ci siamo soffermati sui Festival degli anni 50 e 60 ad un salto temporale verso la metà degli anni '80 (i '70 li affronteremo a tempo debito). Oggi parliamo della trentaquattresima edizione del Festival della Canzone Italiana che si svolse tra il 2 e il 4 febbraio 1984 dal Teatro Ariston di Sanremo (sede della kermesse per il settimo anno consecutivo).Organizzata sempre dalla Publispei del ...

L'oroscopo settimanale dal 4 al 10 febbraio : successo in amore e nel lavoro per Cancro : È pronto L'oroscopo settimanale dal 4 al 10 febbraio. I prossimi giorni saranno carichi di aspettative per tutti i segni dello zodiaco. Qualcuno potrebbe ricevere delle interessanti opportunità lavorative, altri faranno degli incontri interessanti. Insomma, sarà una settimana particolare. Scopriamo subito cosa aspettarci attraverso le previsioni. Oroscopo settimanale: previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine Ariete: in ...

È successo in TV – 1 febbraio 1968 : il primo Festival di Sanremo targato Pippo Baudo (VIDEO) : Prosegue senza sosta il nostro viaggio verso Sanremo 2019 con uno sguardo alle storiche edizioni, la tappa di oggi è datata 1968. Si dice sempre che il Festival non è mai uguale a se stesso ed in questo caso, più di sempre, la frase assume un significato più che veritiero. No, non un Festival come tutti gli altri se alla conduzione è presente il detentore del record in quanto a numero di edizioni presentate: Pippo Baudo.La diciottesima ...

Oroscopo settimanale dal 25 febbraio al 3 marzo : segni d'Aria verso il successo amoroso : In questa settimana che va dal 25 febbraio al 3 marzo 2019 troviamo Mercurio e Nettuno in Pesci. Plutone, Saturno e Venere (sino al giorno 1) in Capricorno. Da sabato Venere si sposterà nel segno dell'Acquario. Giove in Sagittario ed il Nodo Lunare in Cancro. Marte e Urano nel segno dell'Ariete. Di seguito le previsioni per i dodici segni zodiacali....Continua a leggere

I nati tra Gennaio e Febbraio hanno più successo nella vita - la scienza lo dimostra - FOTO : Uno studio dimostra come le persone che hanno avuto successo nella vita siano nate tra Gennaio e Febbraio. Una serie di studi cercano di dimostrare che chi nasce nei primi mesi dell'anno riesce ad ...