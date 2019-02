E' la notte del Super Bowl | evento dell' anno non solo di sport

Spari in strada nella notte a Roma - grave diciannovenne promessa del nuoto. Ipotesi scambio di persona : È successo in piazza Eschilo, all'Axa. Manuel Bortuzzo si era trasferito da Treviso per allenarsi nel centro federale di Ostia

Roma - ferito nella notte giovane promessa del nuovo. Già operato : Roma, 3 feb., askanews, - E' gà stato sottoposto ad una operazione chirurgica presso l'ospedale San Camillo di Roma il giovane trovato questa notte riverso a terra in piazza Eschilo al quartiere Axa ...

Roma - spari in strada nella notte : grave promessa del nuoto di 19 anni. «Ipotesi scambio di persona - rischia la paralisi» : Far West nella notte della Movida di Roma: steso a terra in una pozza di sangue è stato trovato vicino a un pub una giovane promessa del nuoto italiano di 19 anni, ricoverato in fin di vita in...

Super Bowl - la guida alla notte del football Usa che è come una festa nazionale

NBA 2019 - i risultati della notte (3 Febbraio) : vittorie per Golden State - Denver e Milwaukee. Belinelli protagonista - Harden e Doncic trascinatori di Houston e Dallas : Undici partite nella notte NBA. Scendeva in campo Marco Belinelli e l’azzurro è stato protagonista nella vittoria dei San Antonio Spurs in casa contro i New Orleans Pelicans per 113-108. Buona prestazione del nativo di San Giovanni in Persiceto che ha messo a referto 17 punti (7/10 dal campo), risultando il secondo miglior marcatore della squadra dietro al solo LaMarcus Aldridge, autore di 25 punti e 14 rimbalzi. In campo tantissime big e ...

NBA - i risultati della notte : Harden fa 26 in fila - Nuggets e Bucks in vetta : Utah Jazz-Houston Rockets 98-125 Fermatelo voi se ci riuscite. Neanche una difesa di alto livello come quella degli Utah Jazz è riuscita a tenere sotto controllo James Harden, che per la 26partita ...

Neve - riaperta nella notte l’A22 – Autostrada del Brennero : La corsia nord dell’Autostrada del Brennero e’ stata riaperta pochi minuti fa. Lo apprende l’AGI direttamente del centro operativo dell’A22 di Trento. La marcia delle autovetture e’ comunque rallentata perche’ e’ percorribile solo la corsia di sorpasso. La corsia di marcia normale e’ occupata dai mezzi pesanti. La carreggiata in direzione nord era rimasta bloccata nella serata di venerdi’ e ...

NBA - i risultati della notte : 43 punti di Paul George - Miami battuta. New York canta per Irving : Miami Heat-Oklahoma City Thunder 102-118 Paul George si conferma il leader dei Thunder in questa stagione, protagonista dell'ennesima partita da record personale su un campo storicamente complicato ...

NBA 2019 - i risultati della notte (2 febbraio). Paul George trascina i Thunder con 43 punti - ok Nuggets e Celtics : Cinque partite si sono giocate in questa notte NBA, che ha riservato un particolare record ed ha anche messo in chiaro alcune cose. Nel match più atteso della notte i Denver Nuggets battono gli Houston Rockets per 136-122 con un roboante secondo quarto da 48-28. Fanno la differenza i 35 punti in 41 minuti di Malik Beasley, oltre ai 31 con 13 rimbalzi di Nikola Jokic. Per i Rockets servono a poco i 30 di James Harden. Gli Utah Jazz ringraziano e, ...

Terremoto - scossa di magnitudo 3.3 nella tempestosa notte dell’Appennino Tosco/Emiliano : epicentro tra Firenze e Forlì : 1/7 ...

Batistuta : "Noi la notte dello scudetto". Quante dediche per i 50 anni : Esattamente 50 anni fa nasceva Gabriel Omar Batistuta. E il mondo del calcio non sta perdendo occasione per celebrare Batigol nel giorno del suo compleanno. Tanti gli attestati di stima nei confronti del bomber argentino: la Gazzetta dello Sport, in ...

notte delle idee - Samantha in ambasciata : Eccoli dialogare con personalità internazionali per approfondire temi di politica, economia, storia, astronomia e tanto altro. Palazzo Farnese, nella sua grandiosità e bellezza, è completamente a ...