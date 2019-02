Domenica Live | Paola Caruso e l' emozione per la lettera della madre naturale

Domenica Live - Daniele Interrante si presenta così : sconcerto in studio : A Domenica Live Daniele Interrante si è presentato con un look nuovissimo scatenando i social. L'ex tronista di Uomini e Donne da Barbara D'Urso ci è andato con i capelli ingellati e tirati indietro e con i baffi. Uno stile ritenuto un po' troppo "vecchio" per alcuni: "Ma da quando Daniele Interrant

Daniele Interrante : il nuovo look a Domenica Live fa discutere : Domenica Live, nuovo look per Daniele Interrante: capelli tirati indietro e baffi Ai telespettatori più attenti di Domenica Live non è sfuggito il nuovo look di Daniele Interrante. Sui social network si sono sprecati i commenti sull’ex tronista di Uomini e Donne. Che si è presentato nello studio di Barbara d’Urso con capelli tirati indietro […] L'articolo Daniele Interrante: il nuovo look a Domenica Live fa discutere proviene ...

Domenica Live - notizia sconvolgente in diretta per Paola Caruso. Da Barbara D'Urso spunta la madre biologica : Colpo di scena a Domenica Live. Una donna ha fatto sapere a Barbara D'Urso sostenendo di essere la madre naturale di Paola Caruso, ex valletta di Avanti un altro. La Bonas infatti è stata adottata e non ha mai saputo l'identità dei suoi genitori biologici. A scrivere alla D'Urso la presunta sorella

Domenica Live non andrà in onda? L'annuncio a sorpresa di Barbara D'Urso : di Valeria Arnaldi Domenica Live , il prossimo 10 febbraio, potrebbe non andare in onda su Canale 5. Ad annunciarlo è stata proprio Barbara D'Urso che ha voluto chiudere la trasmissione odierna ...

Domenica Live - Delia Duran : "Il mio ex marito mi ha picchiata" la replica : "I suoi lividi sono finti" (VIDEO) : Puntata complicata a Domenica Live. Barbara d'Urso - che oggi ha risposto per le rime al concorrente di Saranno Isolani John Vitale per le offese scritte sui social network - ha ospitato la nuova fidanzata di Alex Belli, Delia Duran.La modella è in studio per denunciare delle presunte violenze che il suo ex marito avrebbe commesso su di lei. sono state mostrate alcune forti immagini in cui Delia e l'uomo litigano furiosamente, lei vuole ...

Paola Caruso - la lettera della presunta mamma biologica a Domenica Live (video) : Barbara D'Urso, oggi, a Domenica Live del 3 febbraio 2019, ha rivelato a Paola Caruso dell'esistenza di una donna che potrebbe essere la mamma biologica. Guardando la tv, la donna ha riconosciuto, nell'ex Bonas, la bambina data in adozione da sua madre. La showgirl, incinta all'ottavo mese, non ha trattenuto l'emozione per questa inaspettata rivelazione, convinta, però, dell'affetto per i genitori che l'hanno cresciuta:prosegui la letturaPaola ...

Eva Henger a Domenica Live : «Monte mi ha querelata - ma farò altre rivelazioni sul cannagate» : di Valeria Arnaldi querelata per diffamazione da Francesco Monte per le accuse che hanno dato il via al cosiddetto Canna Gate - disse che Monte aveva fumato marijuana mentre i 'naufraghi' erano ...

Barbara D'Urso choc contro John Vitale a Domenica Live : «Ci vediamo in tribunale» : di Valeria Arnaldi Barbara D'Urso , a Domenica Live su Canale 5, commenta gli insulti pesanti che John Vitale , concorrente all' Isola dei Famosi , ha scritto nei giorni scorsi contro di lei. 'Le ...

