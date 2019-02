DIRETTA Roma Milan | risultato live 0-1 | info streaming video e tv | Piatek colpisce

Roma-Milan : DIRETTA streaming - formazioni e cronaca in tempo reale LIVE (1-1) : Roma-Milan: diretta streaming, formazioni e cronaca in tempo reale (1-1) diretta Roma-Milan: secondo tempo 46′ GOOOOOOOOOOOOOOOOL! PAREGGIO ALL’OLIMPICO! ZANIOLO! 1 A 1! PASTICCIO DIFENSIVO DI MUSACCHIO CHE RISCHIA L’AUTOGOL. DONNARUMMA RIESCE A RESPINGERE IL PALLONE PASTICCIATO DAL DIFENSORE, CON ZANIOLO CHE SI AVVENTA SULLA RIBATTUTA E METTE IN RETE! 45′ Nessun cambio per le due formazioni. Si riprende col ...

Roma-Milan : DIRETTA streaming - formazioni e cronaca in tempo reale LIVE (0-1) : Roma-Milan: diretta streaming, formazioni e cronaca in tempo reale (0-1) diretta Roma-Milan: primo tempo 26′ GOOOOOOOOOOOOOOOL! PJATEK, 1 A 0 PER IL MILAN! GRANDISSIMO CROSS DALLA SINISTRA DI PAQUETA’ PER IL POLACCO, CHE ANTICIPA FAZIO E DE ROSSI E DI ESTERNO METTE IL PALLONE IN RETE BATTENDO OLSEN. 21′ Giallo per Zaniolo: duro intervento del trequartista su Bakayoko che gli costa il cartellino. 18′ Giallo ...

