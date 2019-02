DIRETTA PESCARA BRESCIA Risultato live 0-0 | streaming DAZN | formazioni ufficiali | si

Pescara Brescia - formazioni ufficiali e risultato in DIRETTA LIVE : formazioni ufficiali Pescara , 4-3-3, Fiorillo; Balzano, Gravillon, Scognamiglio, Del Grosso; Brugman, Kanouté, Memushaj; Marras, Mancuso, Capone. All. Pillon Brescia , 4-3-1-2, Alfonso; Sabelli, ...

Pescara-Brescia : DIRETTA streaming e tv - dove vederla |Serie B : Pescara-Brescia: diretta streaming e tv, dove vederla |Serie B Domenica 03/02/2019 alle ore 21:00 si gioca Pescara-Brescia allo stadio Adriatico di Pescara. La partita valida per la 22esima giornata di campionato vede scontrarsi quindi due tra le prime quattro squadre in classifica, entrambe alla caccia della promozione diretta in massima serie. Il Pescara nella scorsa giornata è riuscito a guadagnare solamente un punto dopo una partita ...

Dove vedere Livorno-Pescara - DIRETTA streaming e probabili formazioni : Dove vedere Livorno-Pescara, diretta streaming e probabili formazioni L’incontro tra Livorno e Pescara si giocherà Domenica 27 Gennaio 2019 alle ore 15:00 allo stadio “Armando Picchi” di Livorno. Tra le due squadre sono stati disputati 11 incontri in Serie B, con 5 vittorie per il Livorno, 4 per il Pescara e solo 2 pareggi. L’ultimo scontro è andato a favore del Pescara per 2-1. LEGGI ANCHE: ...

Pescara-Cremonese LIVE : formazioni ufficiali e risultato in DIRETTA : formazioni ufficiali PESCARA , 4-4-2, : Fiorillo; Ciofani, Gravillon, Scognamiglio, Del Grosso; Melegoni, Memushaj, Brugman, Machin; Marras, Mancuso. All.: Pillon CREMONESE , 4-4-2, : Ravaglia; ...

Pescara-Venezia LIVE - formazioni ufficiali e risultato in DIRETTA : LE formazioni ufficiali PESCARA , 4-3-3, : Fiorillo; Balzano, Gravillon, Scognamiglio, Del Grosso; Machín, Brugman, Memushaj; Marras, Mancuso, Antonucci. All: Pillon VENEZIA , 3-5-2, : Vicario; ...

