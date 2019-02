DIRETTA CROTONE LIVORNO Streaming video DAZN | grande crescita per il giovane Zanellato

Crotone-Livorno : DIRETTA streaming e tv - dove vederla | Serie B : Crotone-Livorno: diretta streaming e tv, dove vederla | Serie B Domenica 3 Febbraio 2019 alle ore 15:00 si disputerà, allo stadio Ezio Scida di Crotone, il match tra Crotone e Livorno, valido per le 22esima giornata di Serie B. Incontro importante per quanto riguarda il discorso salvezza, argomento che coinvolge particolarmente entrambe le squadre. Crotone che torna vittorioso dalla sfida in casa del Foggia disputata nella precedente ...