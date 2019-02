Diego Fanzaga all' Eredità vince altri 27 500 euro | ma su Twitter è bufera | ' Ghigliottina

Chi è Diego Fanzaga - il concorrente dell’Eredità che fa impazzire Twitter : Giovane, bello e colto: Diego Fanzaga è il concorrente dell‘Eredità che sta facendo impazzire Twitter. Non è ancora riuscito a superare il gioco della Ghigliottina, ma di certo ha stregato migliaia di telespettatori. Una laurea in Lettere e tanti sogni nel cassetto, Diego ha attirato da subito l’attenzione dei fan dell’Eredità e, dopo essere diventato il campione in carica, ha conquistato tutti. Ogni volta che il giovane compare in tv le sue ...