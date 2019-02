Diciotti | Di Maio | ' M5s non ha mai votato per immunità | vedremo carte'

Salvini : «No a scambi Diciotti-Tav». Di Maio : «Basta creare tensioni» : Il leader della Lega: «Non siamo al mercato, io ti do questo tu mi dai quello, è roba di vecchi governi, non ho bisogno di aiutini». Il capo di M5S: «Finché ci sarà il Movimento 5 Stelle al governo per quanto mi riguarda la Tav Torino-Lione non ha futuro. Il ridimensionamento è una supercazzola». La nota di Conte: «Decisione dopo l’analisi costi-benefici»...

Tav - Di Maio : «Il ridimensionamento è supercazzola». Salvini : «Nessuno scambio con la Diciotti» : «Non siamo al mercato, io ti dò questo tu mi dai quello, è roba di vecchi governi, non ho bisogno di aiutini, ho fatto il ministro, io blocco gli sbarchi, sveglio l'Europa e fermo i morti e le ...

Caso Diciotti e Tav - Salvini a Di Maio : : Il ministro dell’Interno durante un comizio ritorna sui due temi che hanno creato più dissidio tra le forze di governo

Diciotti - Conte in campo rassicura Di Maio : se serve parlo io con i dissidenti M5S : No, le ferite non si sono ancora rimarginate. A metà mattinata Luigi Di Maio manda un messaggio a Matteo Salvini , da poco incontrato a Palazzo Chigi per il vertice 'a tre' sui dati sul Pil, : 'La ...

L’ironia di Gasparri che prova a ridicolizzare Di Maio e il Movimento 5 Stelle sul caso Diciotti-Salvini : Maurizio Gasparri con spiccata ironia cerca di attaccare Luigi Di Maio e il Movimento 5 Stelle sulla questione del processo a Salvini per la Diciotti Luigi Di Maio e i grillini? Farebbero bene a rivolgersi a Maria De Filippi e a C’è posta per te, il programma di Canale 5. Questo in estrema sintesi il pensiero di Maurizio Gasparri, che picchia durissimo contro i grillini per il caso-Diciotti e il goffo tentativo di chiamarsi parte in causa ...

Luigi Di Maio umiliato da Maurizio Gasparri sul caso Diciotti : "Scrivi alla De Filippi e a C'è posta per te" : Luigi Di Maio e i grillini? Farebbero bene a rivolgersi a Maria De Filippi e a C'è posta per te, il programma di Canale 5. Questo in estrema sintesi il pensiero di Maurizio Gasparri, che picchia durissimo contro i grillini per il caso-Diciotti e il goffo tentativo di chiamarsi parte in causa nel pro

Diciotti - Conte : “Con Di Maio e Toninelli depositeremo una memoria - decisione fu del governo” : Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il vicepresidente Di Maio e il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Toninelli depositeranno una memoria, spiegando che sul caso Diciotti c'è stata una decisione che coinvolge tutto il Governo. È terminata la prima seduta della Giunta per le immunità del Senato che dovrà decidere sull'autorizzazione a procedere.Continua a leggere

Diciotti - ira Di Maio su Salvini. Il M5S : "Votiamo sul blog" : Il Movimento Cinque Stelle vive una sorta di lacerazione interiore. Da una parte la tradizione giustizialista e dall'altra la ragione di governo. Il voto sull'autorizzazione a procedere per Salvini sul caso Diciotti rischia di mettere i grillini di fronte a un dilemma di difficile soluzione. E da ieri, cioè da quando Salvini ha inviato una lettera al Corriere per chiedere che non si svolga alcun processo, Di Maio e soci non fanno che cercare una ...

Diciotti - Giarrusso (M5s) : “In Giunta memoria Conte - Di Maio e Toninelli. È stata decisione di tutto il Governo” : “Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il vicepresidente Di Maio e il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Toninelli depositeranno”, presso la Giunta per le Immunità del Senato, “una memoria, spiegando che sul caso Diciotti ci sia stata una decisione che coinvolge tutto il Governo, con responsabilità anche di altri ministri e del Presidente Consiglio stesso”. Lo annuncia in una nota il senatore del M5S ...

Luigi Di Maio irritato con Salvini - il retroscena : 'Telefonate roventi' - il M5s esplode sul caso Diciotti : Il 'cambio di rotta' di Matteo Salvini non è tanto un imprevisto, quanto un terremoto per il Movimento 5 Stelle . La bomba Diciotti -migranti-giustizia rischia di far saltare in aria il governo ma ...

Luigi Di Maio irritato con Salvini - il retroscena : "Telefonate roventi" - il M5s esplode sul caso Diciotti : Il "cambio di rotta" di Matteo Salvini non è tanto un imprevisto, quanto un terremoto per il Movimento 5 Stelle. La bomba Diciotti-migranti-giustizia rischia di far saltare in aria il governo ma ancora prima i grillini, che se voteranno no al rinvio a giudizio del leader leghista, come chiesto dallo

Diciotti - vertice Conte-Salvini-Di Maio. M5s : “Il ministro a giudizio? Non abbiamo deciso”. Lega : “È processare governo” : Lunga serata per i due vicepremier e leader di Lega e M5S, Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Il ministro dell’Interno ha riunito i parlamentari del Carroccio a Palazzo Madama, mentre Luigi Di Maio era a colloquio con i senatori pentastellati, componenti della Giunta per le immunitàparlamentari del Senato organo che dovrà pronunciarsi proprio sull’operato di Salvini per quanto riguarda i 177 migranti a bordo della ...

Diciotti - Salvini avverte : niente scherzi. Ira di Di Maio : hai cambiato idea : La scarna nota targata fonti M5S parla di «cambio di posizione assunto da Matteo Salvini». E dietro a questa frase c'è tutta la rabbia di Luigi Di Maio per la mossa a sorpresa...

Diciotti - Pietro Senaldi : "Salvini - scacco matto a Di Maio. Così i 5 Stelle resteranno fregati in ogni modo : Alla fine Matteo Salvini ha messo nel sacco Luigi Di Maio e tutti i 5 Stelle. Sul caso Diciotti il leader della Lega potrebbe andare a processo e ha chiesto ufficialmente al M5s di dare voto contrario alla richiesta di rinvio a giudizio avanzata dal Tribunale dei ministri. E ora Di Maio non sa che f