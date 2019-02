ilfattoquotidiano

: Diciotti, “scelte per strategia politica”: la procura di Catania voleva archiviare Salvini. Rischia di farlo finire… - fattoquotidiano : Diciotti, “scelte per strategia politica”: la procura di Catania voleva archiviare Salvini. Rischia di farlo finire… - redcore82 : @matteosalvinimi Le tue scelte scellerate sulla diciotti ci sono costate 300.000€. In tema di risparmi sei il peggi… -

(Di domenica 3 febbraio 2019) Gli stessi fatti, ma due interpretazioni giuridiche opposte. Eppure c’è un punto in comune tra la richiesta di archiviazione delladie la relazione con cui il Tribunale dei ministri ha chiesto l’autorizzazione a procedere al Senato per Matteo Salvini accusato di sequestro di persona aggravato, nel caso dei migranti della nave. Ed è un punto a sfavore per il segretario della Lega. I senatori della Giunta per le Immunità dovranno decidere se, tenendo per cinque giorni 177 migranti (tra i quali 10 donne e 29 minorenni) a bordo dell’imbarcazione della Guardia Costiera, il responsabile del Viminale abbia commeso un atto politico insindacabile – come lo considera laguidata da Carmelo Zuccaro – o un atto amministrativo con finalità politiche che ha rilevanza penale, come invece lo definiscono i magistrati presieduti da Nicola La ...