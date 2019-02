Di Maio sulla Tav tira dritto E consiglia a Salvini di non creare tensioni

Di Maio : 'Sulla Tav tiro dritto - il Mit dice che l'analisi costi-benefici è negativa' : 'Sono io il ministro che tira dritto perché qui c'è una cosa che qualcuno vuole fare e che il Movimento Cinque Stelle non vuole fare': così il vice premier, Luigi Di Maio, all'Aquila, rispondendo ai ...

Di Maio : "Sulla Tav tiro dritto - il Mit dice che l'analisi costi-benefici è negativa" : “Sono io il ministro che tira dritto perché qui c'è una cosa che qualcuno vuole fare e che il Movimento Cinque Stelle non vuole fare”: così il vice premier, Luigi Di Maio, all'Aquila, rispondendo ai cronisti a margine di una manifestazione elettorale a sostegno della candidata del Movimento cinque stelle, Sara Marcozzi. “Quello che ribadisco è che andiamo avanti su quelle cose su cui siamo d'accordo e non mettiamoci a parlare su quelle ...

Scontro sulla Tav. Di Maio replica a Salvini : “Ridimensionarla? Una supercazzola” : Lo stop definitivo alla Torino-Lione in cambio del voto contrario all’autorizzazione a procedere sul caso Diciotti: uno scambio al quale il ministro dell’Interno non vuole credere, ma che potrebbe nascondersi dietro l’incertezza che ancora regna nel Movimento 5 Stelle sulla linea da seguire in Giunta per le immunità parlamentari. E che potrebbe dur...

Sulla Tav Di Maio tira dritto : sconsiglio di creare tensioni : Milano, 3 feb., askanews, - Sulla Tav sale la tensione nel governo giallo-verde. 'Andiamo avanti sulle cose su cui siamo d'accordo e non mettiamoci a parlare delle cose su cui non siamo d'accordo, ...

Tav - Di Maio : “Ridimensionamento è supercazzola”. Salvini : “Scambio con il voto sulla Diciotti? Non siamo al mercato” : Uno dice che “il ridimensionamento della Tav è una supercazzola“. L’altro replica: non intende scambiare l’annullamento dell’Alta velocità sulla Torino-Lione con il voto al Senato sull’autorizzazione a procedere per il caso Diciotti. Botta e risposta a distanza su due temi che hanno infiammato i rapporti nel governo tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Anzi a neanche troppa distanza: i leader del Movimento 5 ...

Resa dei conti sulla Tav - Di Maio avverte la Lega : Finché ci sarà il Movimento al Governo, la Tav non si farà - ha ribadito il vicepremier Luigi Di Maio da Ortona -. Ridimensionata? Il tema non è il ridimensionamento dell'opera: se diciamo queste ...

Di Maio e Salvini continuano il battibecco a distanza sulla Tav : La Tav continua a dividere gli alleati di governo. "Alla fine non si farà - dice Di Maio - il tema non è il ridimensionamento dell'opera, se parliamo di ridimensionamento parliamo di una supercazzola". Di idea opposta Matteo Salvini: "Non servono scenziati per capire l'utilità dell'opera". Il vicepremier M5s si sofferma anche sul caso Diciotti: "Non abbiamo mai votato per utilizzare le immunità, questo è un caso diverso ...

Scontro sulla Tav. Di Maio : “Nessun accordo - la Lega dica se vuole rompere” : Lo Scontro nel governo sulla Tav non si placa ma il ministro dell’Interno Matteo Salvini alterna annunci indigesti ai Cinque Stelle e mani tese. Oggi durante il suo tour in Abruzzo ha detto ai cronisti che «con il buonsenso un accordo si trova» lasciando intendere una disponibilità a scendere a patti. Atteggiamento diverso da quello mostrato nei gi...

Matteo Salvini contro Luigi Di Maio : scontro sulla Tav Torino-Lione : Lo scontro interno al governo sulla Tav Torino-Lione continua, la Lega e il Movimento 5 Stelle sono su due opposte barricate. Per quanto riguarda il M5S, in questi giorni si può spaziare tra le dichiarazioni dei suoi esponenti che hanno ribadito come la Tav sia, a loro modo di vedere, 'un progetto senza futuro' o 'un progetto inutile', fino ad affermare che 'i cantieri non sono mai partiti', cosa oggettivamente non vera. Se è vero che il ...

Alta tensione nel governo sulla Tav. Di Maio attacca : 'Non si fa - discorso chiuso'. Più cauto Salvini : 'Troveremo un accordo' : Dall'analisi costi-benefici emergerebbe un saldo fortemente negativo. Categorico il vocepremier pentastellato: 'finché ci siamo noi al governo non si fa'. Più duro Di Battista che si rivolge a Salvini:...

Salvini boccia Di Maio sulla Tav : 'Grandi opere - piano Marshall' : Ma in una fase di rallentamento generale dell'economia, dalla Cina alla Germania, dobbiamo rilanciare con un grande piano di opere pubbliche, in cui rientra la Tav insieme all'apertura e allo ...

Scintille nel governo sulla Torino-Lione. Di Maio : non si farà. Ma Salvini rilancia : Ci siederemo attorno a un tavolo e faremo la scelta di buon senso che serve agli italiani, all'economia e all'ambiente. Se l'opera riduce i tempi, l'inquinamento ed è conveniente perché non farla? ...

