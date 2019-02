Di Maio | «Niente Tav con M5S al governo» Salvini | «Opera da fare subito»

Di Maio : Niente Tav con M5S al governo Salvini insiste sull’opera : da fare subito : Il ministro dello Sviluppo Economico: «Finché saremo noi al governo ci opporremo». Di Battista: «La Lega torni con Berlusconi»

Di Maio : Niente Tav con M5S al governo. Salvini insiste sull’opera : da fare subito : Il ministro dello Sviluppo Economico: «Finché saremo noi al governo ci opporremo». Di Battista: «La Lega torni con Berlusconi»

Italia in recessione 'tecnica' - pil -0 - 2%. Mai così male da 5 anni. Conte : 'niente allarmi. Di Maio accusa i governi Pd : L'Istat ha certificato un ulteriore rallentamento dell'economia Italiana nel quarto trimestre. E' il secondo calo consecutivo col segno meno. 'Le nostre misure rilanceranno la crescita nel secondo semestre' è stata la reazione del premier mentre il suo ...

Diciotti - Salvini avverte : niente scherzi. Ira di Di Maio : hai cambiato idea : La scarna nota targata fonti M5S parla di «cambio di posizione assunto da Matteo Salvini». E dietro a questa frase c'è tutta la rabbia di Luigi Di Maio per la mossa a sorpresa...

Reddito - l’evento M5s. Di Maio : “Chi non ha niente avrà almeno 780 euro. Sarà anche strumento di emersione del nero” : “Buongiorno a tutti e benvenuti a quella che per noi è una festa sul Reddito di cittadinanza e una rivoluzione per il mondo del lavoro italiano”. Il vicepremier Luigi Di Maio ha aperto così il Big event organizzato dal Movimento 5 Stelle a Roma per presentare Reddito e quota 100, le due misure simbolo del governo gialloverde approvate dall’ultimo consiglio dei ministri, anche se il testo del decreto non è ancora stato pubblicato in ...

Via libera al decreto su pensioni e reddito Di Maio : «Si parte da aprile - niente abusi» Norme e vincoli : ecco il testo del decreto : Al termine dell’incontro tra Conte, Di Maio, Salvini la dichiarazione per dire che si sarebbe trovata l’intesa sui due più importanti provvedimenti del governo M5S-Lega

Alessandro Di Battista - come umilia Luigi Di Maio davanti ai ministri : perché Gigino non conta più niente : Dare soldi pubblici a chi non fa nulla, dunque, affinché possa permettersi comunque di comprare telefonini e auto, consentire alle industrie di fare fatturato e portare avanti così l' economia. Prima ...

Di Maio pro Gilet gialli - interviene l’Eliseo : “Niente polemiche - si tratta solo di campagna elettorale” : Dopo un botta e risposta Italia-Francia seguito all’endorsement di Luigi Di Maio ai Gilet gialli, ecco arrivare dall’Eliseo un tentativo di chiudere la questione. Secondo Parigi le parole del ministro italiano sono soprattutto una forma di «comunicazione a fini elettorali interni» dell’Italia, magari rivolta a Matteo Salvini o Alessandro Di Battist...

Luigi Di Maio : "Gli espulsi M5s stavano già fuori dal conto della maggioranza. Non è cambiato niente per noi" : Forse non ha capito la gravità della situazione in cui si trova il Movimento 5 stelle Luigi Di Maio visto che dice di non avere affatto paura delle conseguenze per il governo dopo le espulsioni dei dissidenti pentastellati: "Gli espulsi - precisa il vice premier grillino in una intervista a Il Corri