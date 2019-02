Delia Duran si scaglia contro il marito | «Mi ha picchiata | voleva ammazzarmi»

Domenica Live Delia Duran contro Mila Suarez l’ex di Alex Belli : Nel salotto di “ Domenica Live ” Delia Duran la nuova fidanzata di Alex Belli si difende dagli attacchi di Mila Suarez , e inizia subito attaccandola e dicendo: « Mila è una ragazza un po’ bipolare, faceva scenate ad Alex davanti ai suoi amici, è per il suo comportamento che è finita la loro storia», afferma Delia Duran . Barbara D’Urso ricorda che Mila Suarez ha parlato di condanne a carico di Delia , che la giovane non smentisce, sottolineando però ...

Delia Duran attacca l’ex di Alex Belli a domenica live : Ospite a “ domenica live ” Delia Duran è la nuova fidanzata di Alex Belli si difende dagli attacchi di Mila Suarez, e inizia subito con parole forti. «Mila è una ragazza un po’ bipolare, faceva scenate ad Alex davanti ai suoi amici, è per il suo comportamento che è finita la loro storia», afferma Delia Duran . Barbara D’Urso ricorda che Mila Suarez ha parlato di condanne a carico di Delia , che la giovane non smentisce, sottolineando però che dato ...

Alex Belli - la nuova fidanzata Delia Duran attacca la ex Mila Suarez : «Ecco perché è finita la loro storia» : 'Ho conosciuto Alex Belli mentre giravamo una fiction, non sono stata io la causa della rottura con Mila Suarez '. Ospite a Domenica Live, Delia Duran , nuova fidanzata di Belli di Cento Vetrine , si ...

Alex Belli - la fidanzata Delia Duran replica a Mila Suarez a Domenica Live : "E' una ragazza bipolare" : Nella prima puntata della nuova versione di Domenica Live, il programma condotto da Barbara D'Urso, tornato in onda oggi, Domenica 13 gennaio 2018, su Canale 5, Delia Duran, fidanzata di Alex Belli, ha replicato alle insinuazioni di Mila Suarez, ex compagna dell'attore noto per aver preso parte a Centovetrine e al reality show L'Isola dei Famosi.Mila Suarez, nei mesi scorsi, aveva accusato Alex Belli di averla abbandonata in un momento ...