Dalla battaglia con le palle di neve alla lite Al Giovio arrivano ambulanza e polizia

Sci alpino - Nicol Delago pronta a dar battaglia : “mi trovo bene in Val Gardena - ma la prova è diversa Dalla gara” : Nicol Delago si appresta a scendere in pista in Val Gardena per la prova di Coppa del Mondo dopo gli ottimi tempi nelle due prove cronometrate Con il terzo e il secondo tempo nelle due prove cronometrate, Nicol Delago dimostra di trovarsi a proprio agio sulla Saslong, la pista dove le donne non hanno mai gareggiato in Coppa del mondo, ma sulla quale lei è cresciuta essendo nata in Val Gardena. “Sono felicissima di gareggiare in casa ...