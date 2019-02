Dai libri al cinema | le storie che ci insegnano cos' è l' amore

Marie Kondo - giù le mani dal disordine delle nostre emozioni (e Dai nostri libri) : La sacerdotessa dell'ordine Marie Kondo ha detto che bisognerebbe tenere al massimo 30 libri in casa, aggiungendo: "Riordinare i libri ti mostrerà che tipo di informazioni sono importanti per te in quel momento". Ecco. La Kondo ha preso una cantonata. Di dimensioni madornali.Comprendo che nella sua mente - che mi figuro a forma di contenitore salvaspazio - la parola "libro" possa richiamare immediatamente, inesorabilmente ed ...