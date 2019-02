Cristiano Ronaldo chiama a raccolta la Juventus

Calcio - Serie A 2019 : Juventus-Parma 3-3 - Gervinho risponde con una doppietta a Cristiano Ronaldo : E’ terminato sul punteggio di 3-3 l’anticipo serale della ventiduesima giornata di Serie A tra la Juventus e il Parma. Un risultato inaspettato frutto dell’incredibile rimonta firmata dai ducali. La Vecchia Signora, infatti, era passata in vantaggio grazie ad una marcatura di Cristiano Ronaldo al 36′ raddoppiando al 62′ con Daniele Rugani. La formazione ospite ha accorciato le distanze con Antonino Barillà al ...

VIDEO Juventus-Parma 3-3 - Highlights - gol e sintesi della partita. Gervinho risponde a Cristiano Ronaldo : E’ terminata 3-3 la sfida dell’Allianz Stadium di Torino tra Juventus e Parma, valida per la ventiduesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2018-2019. Sul rettangolo verde piemontese la Vecchia Signora è stata fermata dai ducali. Una doppietta di Cristiano Ronaldo e un gol di Daniele Rugani non sono state sufficienti per regalare i tre punti, viste le marcature dei parmensi firmate da Antonino Barillà e da Gervinho ...

VIDEO Gol Cristiano Ronaldo : Juventus-Parma 1-0 - il lusitano calcia cadendo - la deviazione di Iacoponi inganna Sepe : Cristiano Ronaldo ha portato in vantaggio la Juventus contro il Parma, match valido per la 22^ giornata della Serie A. Il fenomeno portoghese si è fatto trovare preparato nell’area di rigore e in caduta scarica il suo destro, smorzato dalla deviazione di Iacoponi che beffa il portiere dei ducali Sepe. Un pizzico di buona sorte per il campione portoghese in questo che ha segnato cinque reti nelle ultime cinque presenze in Serie A. Di ...

Juventus-Parma - la sblocca Cristiano Ronaldo : il portoghese buca… in caduta il portiere avversario [VIDEO] : Quinto gol nelle ultime cinque partite di campionato per Cristiano Ronaldo, che porta in vantaggio i bianconeri nel match con il Parma Cristiano Ronaldo sblocca il match dello Stdium tra Juventus e Parma, un acuto del portoghese piega a favore dei bianconeri la contesa dopo poco più di mezz’ora. Un gol strano quello di CR7 che, seppur in caduta, riesce a sorprendere Sepe costringendolo a raccogliere il pallone in fondo al sacco. Ci ...

Fifa 19 : Cristiano Ronaldo è il giocatore del mese della Juventus di gennaio : EA Sports e la Juventus hanno annunciato il nome del giocatore bianconero nominato come MVP di gennaio e si tratta ancora una volta di Cristiano Ronaldo Ricordiamo che questo speciale riconoscimento nasce dalla partnership fra la Juventus e la software house canadese. Non è prevista nessuna sfida creazione rosa, o card, per tale premio Ecco il comunicato […] L'articolo Fifa 19: Cristiano Ronaldo è il giocatore del mese della Juventus di ...

Juventus - Joao Felix : 'Sogno di giocare con Cristiano Ronaldo' : La Juventus è sempre molto attenta ai giovani talenti e Fabio Paratici scandagli il mercato europeo proprio per cercare i profili migliori. Uno dei nomi che sarebbero finiti sul taccuino bianconero è quello di Joao Felix. Il ragazzo classe '99 milita nel Benfica e oltre alla Juve piace anche a molto altro club stranieri. In particolare Joao Felix interessa al Manchester United, all'Atletico Madrid, al Borussia Dortmund e al Barcellona. Dunque la ...

Georgina Rodriguez - la compagna di Cristiano Ronaldo ha perso il padre : Un sabato di campionato complicato per Cristiano Ronaldo, campionissimo della Juventus questa sera in campo contro il Parma.Georgina Rodriguez, amata di CR7 nonché madre della sua ultima figlia, ha infatti perso il padre, Jorge Eduardo Rodriguez Gorjon, deceduto all'età di 70 anni. Georgina è tornata in Argentina dalla famiglia. Due anni fa papà Jorge era stato colpito da un'ischemia cerebrale ma non si è di fatto mai del tutto ...

Juve-Parma : Bruno Alves marca Cristiano Ronaldo - quasi compagni : Come si legge sulla Gazzetta dello Sport , i due connazionali si sentono e si vedono spesso, scherzano e si scambiano idee sul calcio e sull'alimentazione.

Serie A - il Parma e Cristiano Ronaldo : Il Parma comprava talenti in giro per il mondo, aveva appeal internazionale. E tra i grandi giocatori che hanno vestito la maglia ducale si sarebbe potuto aggiungere anche Cristiano Ronaldo , come ...

Caso Mayorga - parla l’hacker che ha svelato il presunto stupro di Cristiano Ronaldo : “è il mio idolo - ma fuori dal campo…” : Rui Pinto, l’hacker che di Football Leaks che ha riportato alla luce il presunto stupro di Cristiano Ronaldo ai danni di Kathleen Mayorga, svela di essere stato contattato dagli investigatori di Las Vegas Arrestato in Ungheria, adesso teme per la sua vita in Caso di estradizione in Portogallo. Rui Pinto, la talpa di Football Leaks, che sotto lo pseudonimo di ‘John’ ha portato alla luce circa 70 milioni di documenti ...

Caso Mayorga-Cristiano Ronaldo - parla l'hacker di Football Leaks : "Contattato dagli Usa per le indagini" : Con il braccialetto elettronico attorno a un piede, con la 'paura di morire' se sarà estradato nel suo Portogallo. l'hacker arrestato in Ungheria la scorsa settimana, la supertalpa di Football Leaks ...

Cristiano Ronaldo in lutto - la compagna Georgina perde il padre : Cristiano Ronaldo sta vivendo forse il momento più delicato della sua avventura alla Juventus, sia a livello personale che di squadra. Dopo il patteggiamento col fisco spagnolo e la brutta sconfitta contro l'Atalanta in Coppa Italia (che è costata ai bianconeri la qualificazione alla semifinale del torneo dopo quattro vittorie consecutive), un altro avvenimento ha colpito il fuoriclasse portoghese, stavolta sul piano strettamente privato: la ...

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez : grave lutto per la coppia : Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez in lutto Dopo la dura notte vissuta a Bergamo a causa della partita di Coppa Italia persa contro una sorprendente Atalanata, Cristiano Ronaldo si ritrova a vivere un altro momento difficile. Oggi, infatti, è una giornata di lutto per il fuoriclasse portoghese. Proprio nelle ultime ore è emersa sul sito […] L'articolo Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez: grave lutto per la coppia proviene da Gossip ...

Cristiano Ronaldo - lutto in famiglia per Georgina : ROMA - Brutta notizia in casa Cristiano Ronaldo : è morto all'età di 70 anni Jorge Eduardo Rodriguez , ex allenatore di calcio e padre della compagna del calciatore della Juventus. Il papà di Georgina ...