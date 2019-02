Cosa c’è stasera in TV : Un film di amore e disperazione con Antonio Banderas e Angelina Jolie e la storia vera di un inglese che pur di andare alle Olimpiadi imparò il salto con gli sci

Testo di Cosa c’è dall’altra parte dei Negramaro - nuovo singolo per il ritorno di Lele Spedicato : A pochi giorni dal rilascio, arriva il Testo di Cosa c'è dall'altra parte dei Negramaro, scritto da Giuliano Sangiorgi per il ritorno di Lele Spedicato dopo il dramma dell'emorragia cerebrale. Il brano sarà in radio dal 15 febbraio e arriva nel bel mezzo della tournée che il gruppo terrà nei palasport e che è stata rimandata proprio per consentire la completa ripresa del chitarrista che il 17 settembre è stato colpito da questo gravissimo ...

Cosa c’è stasera in tv : Alcuni film e l'intrattenimento del venerdì sera: Propaganda Live, Quarto Grado e Chi vuol esser milionario?, tra gli altri

Silvia Provvedi e Fedez insieme - Cosa c’è di vero? La verità dell’ex fidanzata di Fabrizio Corona : Silvia Provvedi e Fedez hanno avuto un flirt in passato? Dopo le illazioni contenute nel libro di Fabrizio Corona ecco la verità dell’ex gieffina Tutto è nato quando Fabrizio Corona a ‘Verissimo’ ha confessato i tradimenti di Silvia Provvedi. L’ex fidanzata dell’ex re dei paparazzi si sarebbe macchiata di adulterio ai tempi della relazione con Corona, secondo quanto riportato dal libro autobiografico del ...

A Milano c'è la disfida del biglietto. Cosa c’è dietro a 50 centesimi in più : Potrebbe essere una sfida avvincente ma è diventata la madre di tutte le battaglie, tra regione e comune. In gioco c’è il ticket Atm, che la giunta di Beppe Sala vorrebbe portare a 2 euro (oggi costa 1,5 euro). La sfida (tecnica) parte da come misurare i costi di uno o più passaggi sugli efficienti

Flat tax 2019 : start up-forfettario 2019 - Cosa c’è in Manovra : Flat tax 2019: start up-forfettario 2019, cosa c’è in Manovra Come funziona la Flat tax per il forfettario Nel 2019 cambia il regime forfettario per gli effetti della prossima Manovra. Innanzitutto, si amplia la platea dei beneficiari: rientreranno professionisti e imprese che non superano i 65mila euro di ricavi. Importante poi sottolineare che saranno eliminati i limiti di spesa per il personale (5 mila euro) e l’acquisto di beni ...

Bollo auto 2019 : costo ed esenzione - Cosa c’è in Legge di Bilancio : Bollo auto 2019: costo ed esenzione, cosa c’è in Legge di Bilancio esenzione Bollo auto in Bilancio? Bollo auto 2019: costo ed esenzione, cosa c’è in Legge di Bilancio esenzione e costo Bollo auto in Legge di Bilancio? Il Bollo auto 2019 è tra gli attori della Legge di Bilancio, ma per quanto si sa al momento solo per vie traverse. Nel senso che il Bollo auto rientrerà tra le tasse “annullabili” o “rottamabili” come previsto dalle ...

Cosa c’è stasera in TV : Ci sarà qualche film – tra gli altri, "Zodiac" e "Sette anime" –, i soliti programmi del mercoledì e un quarto di finale di Coppa Italia

Cosa c’è stasera in TV : Una buona selezione di film – come "Mamma mia!" e "Notte prima degli esami" – e i soliti programmi del martedì sera

Cosa c’è stasera in TV : La terza puntata di Adrian e un programma su Beppe Grillo, mentre a Presa Diretta si parlerà di "Dio, patria e famiglia"

Flat tax 2019 : start up-forfettario 2019 - Cosa c’è in Manovra : Flat tax 2019: start up-forfettario 2019, cosa c’è in Manovra Come funziona la Flat tax per il forfettario Nel 2019 cambia il regime forfettario per gli effetti della prossima Manovra. Innanzitutto, si amplia la platea dei beneficiari: rientreranno professionisti e imprese che non superano i 65mila euro di ricavi. Importante poi sottolineare che saranno eliminati i limiti di spesa per il personale (5 mila euro) e l’acquisto di beni ...

Cosa c’è stasera in TV : Gran parte della programmazione è dedicata alla Giornata della memoria, con film, interviste e racconti dei sopravvissuti all'Olocausto

C’è Posta per Te - Gerry Scotti in lacrime : ecco Cosa è successo : Gerry Scotti è stato ospite di Maria De Filippi a “C’è Posta per Te”, perché era la sorpresa di Michele per il padre Francesco che da anni lotta contro l’artrite reumatoide degenerativa. Il conduttore si è commosso più volte ascoltando la loro storia e così si è lasciato andare ad un racconto molto personale sul padre scomparso.”Gli sfortunati sono quelli che non dedicano dei minuti ai propri figli – ha detto Gerry – ...

Cosa c’è stasera in TV : I soliti programmi del sabato sera e qualche bel film, tra cui "Drive", "Il bambino con il pigiama a righe" e "Madagascar 3"