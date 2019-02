Congresso Pd | alle primarie del 3 marzo si sfideranno Zingaretti | Martina e Giachetti

Congresso Pd : addio alla lista - i renziani evitano di “pesarsi” alle primarie : La candidatura di Maurizio Martina alle primarie del 3 marzo non sarà sostenuta da una lista nazionale di soli renziani. L'idea sta prendendo forma più compiuta in questi giorni e l'orientamento prevalente al momento è quello di una presenza a macchia di leopardo. "Ci sarà dove ce n'è bisogno – spiega chi segue la trattativa – decideremo con precisione solo a ridosso dell'11 febbraio", data ultima ...

+Europa - Della Vedova primo segretario mostra il simbolo : “Congresso straordinario. Alle europee senza il nome di Emma Bonino” : “Noi Alle elezioni europee andremo così”. Lo ha detto il neo segretario di +Europa Benedetto Della Vedova dopo l’elezione che lo ha proclamato al congresso di Milano mostrando alla platea il simbolo del partito senza il nome di Emma Bonino. Poi, a margine ha commentato: “Il risultato di maggiore gioia è il congresso, è stato straordinario e ha dimostrato che c’è la possibilità di un’alternativa politica nel ...

Lennon Kelly al Velvet e Congresso dedicato a Antonio Signorini : alle Fornaci c'è 'Gli uccelli' di Hitchcock : Cosa fare? Dove andare? Cosa guardare? La risposta è semplice ed è contenuta tutta nel calendario degli eventi della provincia di Arezzo. Mostre, spettacoli, incontri e tanto, tanto teatro. Ecco tutto quello che c'è da fare in provincia di Arezzo nella giornata di oggi. Tutti gli eventi in calendario durante la settimana Speciale teatro - Tra ...

"Sconcertato dalle polemiche insensate contro di me - non partecipo al Congresso Pd" : "Caro direttore, sono sinceramente sconcertato dalle insensate polemiche che si leggono in queste ore. Sabato scorso, la Fondazione Italianieuropei ha organizzato una giornata di discussione libera, aperta, partecipata sul futuro dell'Unione Europea. Ci siamo confrontati in modo vero, anche da posizioni diverse, sulle prospettive del progetto europeo. All'incontro hanno partecipato anche diversi esponenti del Partito Democratico". Lo scrive ...

Primarie Pd - il ritorno di D’Alema per Zingaretti : “Congresso insieme”. E spunta l’ipotesi lista unica alle Europee : L’impegno per Nicola Zingaretti alle Primarie del Pd. E poi un listone unico di Progressisti. È uno scenario che provoca subito reazioni tra i dem quello evocato da Massimo D’Alema. Dopo mesi di silenzio, l’ex presidente del consiglio è tornato. E ha scelto il ventesimo anniversario di Italianeuropei, la fondazione che anima per intervenire sui destini del suo ex partito. Nessuna citazione diretta, né del Pd e neanche di Matteo ...

Pd - sale la tensione. Minniti verso l addio alle primarie. Renzi 'Non mi occupo di Congresso'. Zingaretti 'Gioco macabro' : ROMA - sale la tensione all'interno del Pd in vista del 12 dicembre , termine ultimo per la presentazione delle candidature al congresso. Con Matteo Renzi che torna a confermare il suo disimpegno ...