Classe V | una Mercedes formato famiglia

Mercedes-Benz Classe X - Una settimana con la 350 d 4Matic Power - Day 5 : Questa settimana, la protagonista del nostro Diario di bordo è la Mercedes-Benz Classe X, pick-up della Stella che abbiamo guidato nella versione più potente, la 350 d 4Matic, spinta da un V6 turbodiesel di 3.0 litri da 258 CV e 550 Nm di coppia massima, nell'allestimento top di gamma Power. Grazie alla partnership con il gruppo Renault-Nissan questo mezzo deriva direttamente dal Nissan Navara, in una versione, però, rivista e corretta ...

Incidente Modica - nella Classe di Vanessa una tragedia simile : La tragica notizia della morta di Vanessa, morta in un Incidente a Modica si è diffusa lasciando sgomenti tutti. Mesi fa era morto un compagno classe

Viaggio di 9mila km in prima Classe per 4 orsi - verso una nuova casa nello Yorkshire : Anche i viaggiatori più esperti potrebbero essere irritati dopo aver trascorso 20 ore in Viaggio percorrendo 9 mila km. Eppure, i quattro orsi dell’Ussuri – una sottospecie dell’orso bruno noto anche come grizzly nero – sono stati poco turbati dall’esperienza, quando nell’agosto 2018 hanno compiuto il Viaggio dal Giappone all’Inghilterra che li ha portati nella loro nuova casa. Lungi dal dover sopportare ...

Mercedes - la GLE è una storia di successo che parte dalla Classe M : primo Suv con la Stella : La Classe M, poi ufficialmente ML, adottava soluzioni prese a prestito sia dal mondo delle vetture tradizionali, sia da quello dei fuoristrada veri e propri , vedi Classe G, . Infatti era realizzata ...

A Plan de Corones uno spettacolo unico : una Classe G scolpita nel ghiaccio [GALLERY] : #StrongerThanIce: a Plan de Corones una Classe G scolpita nel ghiaccio Più forte del tempo, Classe G continua a sfidare gli elementi, lasciando impressa la sua inconfondibile impronta. Questa volta, l’icona della Stella ha scelto il ghiaccio, affidando all’artista internazionale Francesco Falasconi il compito di scolpire la sua immagine in uno degli elementi più puri che esistono in natura. L’opera, completata in quattro giorni, rimarrà ...

Daytona : una Ferrari in pole in Classe GTD : Per il terzo anno consecutivo una Ferrari prenderà il via dalla pole in classe GTD alla 24 Ore di Daytona. Si tratta della 488 GT3 del team Via Italia Racing affidata a Marcos Gomes che in gara sarà guidata anche da Andrea Bertolini, Francisco Longo e Victor Franzoni. Il tempo di Gomes, 1’45”257, rappresenta anche […] L'articolo Daytona: una Ferrari in pole in classe GTD sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, motori, ...

Shock in una scuola materna : bambino morto di infarto a 5 anni di fronte ai compagni di Classe : E’ stato uno Shock per tutti, per le maestre e per i compagni: un bambino di cinque anni è morto per un infarto improvviso che lo ha colpito mentre si trovava in classe. E’ accaduto a Nizza. Sono stati immediatamente avvisati i soccorsi e alcuni insegnanti che avevano seguito dei corsi di primo soccorso hanno cercato di rianimarlo. Gli operatori sanitari giunti sul posto, poi, hanno tentanto il tutto per tutto, ma i tentativi di ...

Sport Extra - una Classe A davvero speciale : Tra gli equipaggiamenti della Sport Extra figurano anche il Mirror Pack con retrovisori esterni ripiegabili elettricamente e dispositivo antiabbagliamento automatico progressivo e l'Active Parking ...

Una fuoriClasse di nome Wanda Nara : Elogio della signora Wanda Nara, agente fuoriclasse del marito Mauro Icardi, 25 anni, capitano dell'Inter con la cui maglia ha giocato 204 partite segnando 120 gol. Suonano urticanti e francamente ...