Cinque curiosità del segno zodiacale dell' Acquario

Cinque curiosità sul lavoro di fashion blogger : i primi sono stati i francesi : Esistono ormai diverse persone in grado di influenzare e indirizzare i loro fan nell'acquisto di determinati prodotti; da questa passione è nato un vero lavoro, quello di fashion blogger, che in poco tempo ha avuto successo in tutto il mondo. I fashion blogger possono essere sia donne che uomini, poiché la cosa più importante per avere successo in questo mestiere è il carisma e un'audacia notevolmente disinvolta. In Italia il fashion blog più ...

Orange is the New Black - Cinque curiosità sulla serie televisiva di Netflix : Orange is the New Black è una serie tv creata da Jenji Kohan e trasmessa da Netflix. La comedy drama, ambientata in un carcere femminile statunitense, narra le vicende di Piper Chapman, destinata a sposare il goffo fidanzato, del quale però non era innamorata. Ma l'incontro con Alex Vause, una trafficante internazionale di droga, gli sconvolge i piani portandola dietro le sbarre e facendole scoprire la sua identità omosessuale.

Sanremo - Cinque curiosità sul programma Rai : Il Festival della Canzone italiana è giunto alla sessantanovesima edizione e sarà condotto da Claudio Baglioni assieme a Claudio Bisio e Virginia Raffaele. La seguitissima kermesse canora andrà in onda dal 5 al 9 febbraio, a partire dalle ore 20:35, su RaiUno. Di seguito cinque curiosità sul Festival di Sanremo.

The Big Bang Theory - Cinque curiosità sulla serie tv : Sheldon, Penny, Leonard, Howard e Raj ci hanno accompagnato per 11 stagioni con l'amata serie televisiva di 'The Big Bang Theory'. Nell'estate 2018 è arrivata la triste fine della serie comedy sui nerd con l'annuncio della produzione di non creare la tredicesima stagione, dunque ci si fermerà ai 24 episodi della dodicesima.

San Valentino - Cinque curiosità sulla festa degli innamorati : Molti sono in attesa del 14 febbraio, San Valentino indiscussa festa degli innamorati che, però, non viene celebrata lo stesso giorno in tutto il mondo; in alcuni Paesi la festa è stata addirittura vietata, come nel Pakistan e in alcune zone della Russia, dove il credo ortodosso è più forte.

Sanremo - Cinque curiosità sul prossimo Festival della canzone italiana : Per questa nuova edizione di Sanremo, la sessantanovesima esattamente, che andrà in onda su RAI 1 dal 5 al 9 febbraio, il palcoscenico sarà caratterizzato da diverse particolarità: curato da Francesca Montinaro, potrà assumere diverse sfaccettature grazie ad un congegno teatrale motorizzato capace di mutare la scenografia.

Spagna - Cinque curiosità che riguardano il Paese : Uno dei Paesi più antichi del mondo, la Spagna, ricca di un patrimonio artistico e culturale notevole, che attira milioni di turisti ogni anno, non soltanto in estate. E' anche la "casa" di noti artisti come: Pablo Picasso, nato a Malaga e Miguel De Cervantes, nato ad Alcalá de Henares.

Shazam : Cinque curiosità sul supereroe del nuovo film DC : Shazam è il nuovo film in arrivo nelle sale ad aprile. Il personaggio è stato 'riscoperto' solo di recente ma le sue origini risalgono alla "Golden-Age" del fumetto.

Kevin Spacey - Cinque curiosità sull'attore premio Oscar : Americano con cittadinanza britannica, Kevin Spacey Fowler è un'attore, doppiatore, produttore cinematografico, regista sceneggiatore e direttore artistico. Durante la sua carriera ha vinto per ben due volte il premio Oscar: il primo nel 1996 come Miglior Attore non protagonista ne 'I soliti sospetti' ed il secondo nel 2000 come Miglior Attore protagonista in 'American Beauty'. Può vantare anche un Golden Globe e due Screen Actors Guild Award ...

Playstation - Cinque curiosità sulla console Sony : Il 3 dicembre 1994 la Playstation arriva in Giappone e da lì a poco sarebbe stata esportata in tutto il mondo raggiungendo un enorme successo. Sono passati 25 dalla data di creazione e la console Sony rimane ancora tra le 'stazioni di gioco' più amate da videogiocatori di ogni età. Nel tempo abbiamo assistito all'evoluzione della console da grigia a nera, alla forma dei joystick sempre più ergonomici, dalla webcam al visore. Di seguito cinque ...

Duvan Zapata - Cinque curiosità sul centravanti della Sampdoria : Il colosso colombiano in forza alla banda di Gasperini sta facendo faville in Serie A. Duvan Zapata ha messo a segno 15 reti (di cui 14 su azione) nella massima serie italiana e non si è risparmiato nemmeno in Coppa Italia con una segnatura in una presenza. La Dea ha il miglior attacco del campionato con 47 goal all'attivo, 4 in più della compagine bianconera, e gran merito di questi grandiosi numeri vanno anche al bomber. Di seguito cinque ...

Krzysztof Piatek - Cinque curiosità sul bomber polacco : Krzysztof Piatek è un calciatore polacco nato il 1° luglio del 1995 che nel suo score vanta 71 goal in 179 presenze, di cui 21 reti sono di stampo italiano (19 col Genoa e 2 col Milan). L'esplosione realizzativa coi grifoni e la sua esultanza da 'pistolero' hanno fatto drizzare le antenne di Leonardo e Maldini che con 35 milioni più bonus se lo sono aggiudicati il 23 gennaio 2019. Dopo qualche minuto in Serie A dove ha creato alcune palle goal, ...

Moise Kean - Cinque curiosità sul gioiello bianconero : Il vivaio della Vecchia Signora può vantare un gioiello di tutto rispetto, Moise Kean. Dopo i campionati dilettantistici e serie minori a Vercelli e dintorni viene acquistato dall'altra sponda piemontese, il Torino. Si mette subito in luce ed a soli 10 anni la Juventus ne compera il cartellino che, sino ad adesso, detiene con orgoglio. La concorrenza nel reparto offensivo è agguerrita, quest'anno più che mai, ma pur avendo giocato pochi minuti ...

Alessandro Borghi - Cinque curiosità sull'attore italiano : Alessandro Borghi è uno tra gli attori italiani più apprezzati per le sue performance sul piccolo e grande schermo. Una delle sue parti di maggior successo è stata l'interpretazione della tragica storia di Stefano Cucchi, apprezzata dagli stessi familiari del ragazzo deceduto. Adesso è al lavoro con la serie tv Diavoli, con Patrick Dempsey, su Sky. Di seguito cinque curiosità sull'attore italiano.