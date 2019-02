Ciclocross | Mondiali 2019 | tripletta olandese nella gara Under23 femminile Vince Inge

Ciclocross - Mondiali 2019 : terzo titolo consecutivo per Sanne Cant! Battute Lucinda Brand e Marianne Vos : La belga Sanne Cant si laurea per il terzo anno consecutivo campionessa iridata nel Ciclocross. Ai Mondiali 2019 di Bogense (Danimarca), la fuoriclasse 28enne trionfa in solitaria, riuscendo nell’impresa di battere la fortissima squadra olandese, che si deve accontentare dell’argento di Lucinda Brand e del bronzo di Marianne Vos. La migliore delle azzurre è Alice Maria Arzuffi, che chiude 12ma senza mai essere però in corsa per le posizioni di ...

LIVE Ciclocross - Mondiali 2019 in DIRETTA : Sanne Cant al comando della gara femminile - cade Brand - lontane le azzurre : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della gara Elite femminile dei Mondiali 2019 di Ciclocross a Bogense (Danimarca). Ci attende una gara spettacolare, che si preannuncia molto combattuta, viste le tante pretendenti al titolo. I riflettori saranno puntati sulla fuoriclasse olandese Marianne Vos, che in bacheca vanta già sette ori iridati (l’ultimo nel 2014) e che in questa stagione è tornata a dettare legge, vincendo la Coppa del Mondo. ...

LIVE Ciclocross - Mondiali 2019 in DIRETTA : in tre al comando della gara femminile - Brand prova la fuga - lontane le azzurre : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della gara Elite femminile dei Mondiali 2019 di Ciclocross a Bogense (Danimarca). Ci attende una gara spettacolare, che si preannuncia molto combattuta, viste le tante pretendenti al titolo. I riflettori saranno puntati sulla fuoriclasse olandese Marianne Vos, che in bacheca vanta già sette ori iridati (l’ultimo nel 2014) e che in questa stagione è tornata a dettare legge, vincendo la Coppa del Mondo. ...

LIVE Ciclocross - Mondiali 2019 in DIRETTA : partita la gara femminile - subito olandesi in testa : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della gara Elite femminile dei Mondiali 2019 di Ciclocross a Bogense (Danimarca). Ci attende una gara spettacolare, che si preannuncia molto combattuta, viste le tante pretendenti al titolo. I riflettori saranno puntati sulla fuoriclasse olandese Marianne Vos, che in bacheca vanta già sette ori iridati (l’ultimo nel 2014) e che in questa stagione è tornata a dettare legge, vincendo la Coppa del Mondo. ...

Ciclocross - Mondiali 2019 : secondo oro per la Gran Bretagna! Thomas Pidcock domina negli Under 23 - quinto Jakob Dorigoni : Seconda gara e seconda medaglia d’oro per la Gran Bretagna ai Campionati Mondiali 2019 di Ciclocross, in scena questo fine settimana a Bogense (Danimarca). Nella prova Under 23 maschile il fuoriclasse britannico Thomas Pidcock ha conquistato il primo titolo iridato della carriera chiudendo con il tempo complessivo di 47:42 davanti al belga Eli Iserbyt, staccato di 15”, ed al francese Antoine Benoist, a 23”. Successo da favorito ...

LIVE Ciclocross - Mondiali 2019 in DIRETTA : l’Italia punta su Arzuffi e Lechner nella gara Elite femminile : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della gara Elite femminile dei Mondiali 2019 di Ciclocross a Bogense (Danimarca). Ci attende una gara spettacolare, che si preannuncia molto combattuta, viste le tante pretendenti al titolo. I riflettori saranno puntati sulla fuoriclasse olandese Marianne Vos, che in bacheca vanta già sette ori iridati (l’ultimo nel 2014) e che in questa stagione è tornata a dettare legge, vincendo la Coppa del Mondo. ...

Ciclocross - Mondiali 2019 : Ben Tulett concede il bis iridato tra gli Junior! Secondo Witse Meeussen - terzo Ryan Cortjens : Si sono aperti questa mattina con la gara Junior maschile, i Campionati Mondiali 2019 di Ciclocross in scena a Bogense (Danimarca). Su un percorso reso particolarmente insidioso dal ghiaccio, il britannico Ben Tulett ha difeso con successo il titolo iridato conquistato lo scorso anno completando un’incredibile doppietta. Il 17enne inglese ha sferrato l’attacco decisivo nel terzo giro sorprendendo gli avversari e chiudendo in ...

Ciclocross - Mondiali 2019 : le favorite. Sfida tra Lucinda Brand e Marianne Vos - azzurre possibili protagoniste : Si aprono domani, sabato 2 febbraio, i Campionati Mondiali 2019 di Ciclocross in scena questo fine settimana a Bogense, Danimarca. L’appuntamento più atteso della stagione metterà di fronte i massimi interpreti della disciplina, che sapranno regalare spettacolo ad appassionati e tifosi. La prova Elite femminile, in particolare, si annuncia quantomai scoppiettante con moltissime atlete in grado di puntare al titolo iridato. La grande ...

Ciclocross - Mondiali 2019 in tv : come vederli gratis e in chiaro. Orari e programma : Si apriranno domani, sabato 2 febbraio, a Bogense, in Danimarca, i Campionati Mondiali 2019 di Ciclocross. La competizione metterà di fronte i migliori interpreti della disciplina, per uno spettacolo assicurato. Nella passata edizione, tenutasi a Valkenburg (Olanda), Belgio e Gran Bretagna rubarono la scena spartendosi tutti i titoli e lasciando a mani vuote i padroni di casa. L’Italia si giocherà alcune opportunità di medaglia, anche se ...

Ciclocross - Mondiali 2019 : i favoriti. Toon Aerts e Wout van Aert sfidano Mathieu van der Poel : La prova Elite maschile chiuderà il programma di gare dei Campionati Mondiali 2019 di Ciclocross che si svolgeranno a Bogense, in Danimarca, da domani fino a domenica 3 febbraio. L’atto conclusivo della manifestazione promette spettacolo e colpi di scena, con un duello appassionante che metterà l’uno di fronte all’altro tre autentici fuoriclasse della disciplina. L’olandese Mathieu Van der Poel è il grande favorito della ...

Ciclocross - Mondiali 2019 : le speranze di medaglia dell’Italia. Alice Maria Arzuffi la punta - chance nelle categorie giovanili : Ormai ci siamo. Terminata lo scorso fine settimana la Coppa del Mondo 2018-2019, manca davvero pochissimo all’inizio dei Campionati Mondiali 2019 di Ciclocross. A Bogense, in Danimarca, tra sabato 2 e domenica 3 febbraio, i migliori interpreti della disciplina si daranno battaglia per aggiudicarsi il prestigioso titolo iridato. L’Italia non sale sul podio dall’edizione di Hoogerheide 2014, con l’argento di Eva Lechner ...

Ciclocross - Mondiali 2019 : quattordici azzurri convocati in Danimarca. Alice Maria Arzuffi e Jakob Dorigoni a caccia della medaglia : Si svolgeranno questo fine settimana a Bogense, in Danimarca, i Campionati Mondiali 2019 di Ciclocross. Tra sabato 2 e domenica 3 febbraio si assegneranno ben cinque titoli, con diversi azzurri pronti a giocarsi le proprie possibilità per centrare una prestigiosa medaglia. Nella giornata di oggi sono state comunicate le convocazioni ufficiali del Commissario Tecnico Fausto Scotti. Saranno quattordici gli atleti italiani a prendere il via nella ...

Mondiali Ciclocross – Gli azzurri convocati per la rassegna in programma in Danimarca : In palio cinque titoli iridati: sabato 2 febbraio Uomini Juniores, Uomini U23 e Donne Elite; domenica 3 febbraio Donne U23 e Uomini Elite La Nazionale di Fausto Scotti si ritroverà il 31 a Milano Malpensa per volare in Danimarca per i Campionati del Mondo di ciclocross che si svolgeranno a Bogense. Saranno cinque i titoli Mondiali in palio con il seguente programma: Sabato 2 febbraio ore 11,00: Juniores ore 13,00: Unde23 ore 15,00: ...

Ciclocross - Mondiali 2019 : il calendario completo. Programma - orari e tv : Si svolgeranno questo fine settimana a Bogense, in Danimarca, i Campionati Mondiali 2019 di Ciclocross. Il livello generale della competizione sarà elevatissimo, con i migliori interpreti della disciplina pronti a darsi battaglia e lo spettacolo che non mancherà di certo. Lo scorso anno a Valkenburg (Olanda) le dominatrici assolute sono state Belgio (tre ori e un argento) e Gran Bretagna (due ori), mentre la Nazionale azzurra non è riuscita a ...