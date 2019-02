Ciclocross | Mathieu Van der Poel mostruoso! Campione del mondo dopo quattro anni | battuto

oasport

(Di domenica 3 febbraio 2019) Questa volta non c’è sfortuna che tenga. Adi distanza dall’ultimo titolo, l’olandesevan dertorna ad imporsi ai Campionati deldi, trionfando in quel di Bogense (Danimarca). Un dominio incontrastato per l’atleta dei Paesi Bassi che, come successo praticamente per tutta la stagione in Coppa del, non ha avuto rivali, e da grande favorito è riuscito a sbaragliare la concorrenza.Ild’Europa si mette in testa sin dalle prime fasi di gara a dettare il ritmo, sfrutta un cambio di bicicletta del grande rivale belga, Wout Van Aert, lancia l’attacco e si lancia solitario verso una lunghissima cavalcata che lo lancia verso il secondo titolo mondiale tra gli elite. Seconda posizione proprio per il corridore belga, ex detentore del titolo, che ha preceduto il connazionale Toon Aerts, caduto sul ...