Ciclismo | Chris Froome | “Tornerò al Giro d’Italia Le Olimpiadi 2020 saranno un

(Di domenica 3 febbraio 2019)si sta preparando per affrontare al meglio una stagione molto ricca, l’obiettivo del suo 2019 è il Tour de France dove andrà a caccia del pokerissimo e alla vigilia del suo debutto in gara ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport. Il capitano del Team Sky non difenderà la maglia rosa conquistata lo scorso anno grazie alla magnifica impresa nella tappa del Colle delle Finestre: “Decisione dura, molto dura. Sarà arduo vedere in televisione ile non correrlo, lo so già. Non gareggio così spesso in Italia, ma farlo è stata un’esperienza fantastica. Per com’è andata e per come sono stato accolto. Però le assicuro che quella dell’anno scorso non è stata la mia ultima partecipazione al. Tornerò“.Il britannico ha già definito il suo percorso di avvicinamento al Tour de France che cercherà di vincere per la quinta ...