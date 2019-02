Cerca di rubare alle Poste | arrestato | in fuga il complice

iltirreno.gelocal

(Di domenica 3 febbraio 2019) Livorno, l'uomo è stato bloccato dalla polizia intorno23 di sabato 2 febbraio in via Masi. Ora è in carcere con l'accusa di tentato furto pluriaggravato