Catania | ucciso uomo di 81 anni | la polizia arresta il figlio

(Di domenica 3 febbraio 2019) Tragedia a, dove undi 81è statoe il suo corpo è stato ritrovato in una strada dentro un mobile.Ad allertare la, alcuni passanti che hanno visto il cadavere. I sospetti della Procura ricadono sul36enne dell'anziana vittima, trovato dalla Mobile diin una via adiacente mentre tentava di fuggire.Come riporta l'Adnkronos, per lal'sarebbe statodalal culmine di una lite per motivi economici colpendolo al viso con pugni e calci e anche con un corpo contundente. Infine, lo avrebbe avvolto in alcune coperte e nascosto in strada dentro un mobile abbandonato. Lahato l'in flagranza differita per omicidio e occultamento di cadavere.Interrogato dal pubblico ministero Martina Nunziata Bonalla presenza del suo avvocato di fiducia, l'indagato si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il ...