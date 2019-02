Carmela alla ricerca dell' amato Mario Altavilla | è show a C' è posta per te VIDEO

Blastingnews

(Di domenica 3 febbraio 2019) Quella andata in scena ieri, sabato 2 febbraio, è stata una puntata davvero intensa a C'èper Te, il celebre programma condotto su Canale 5 da Maria De Filippi. Oltre alle lacrime per storie a lieto fine e ospiti d'eccezione come Mauro Icardi e sua moglie Wanda Nara ci sono stati anche momenti che hanno scatenato il divertimento del pubblico, sia a casa che in studio. Infatti, ad un certo punto, è entrata in studio una simpaticissima e dolcissima persona anziana, di nomePetrone, originariaa Puglia, precisamente da Terlizzi (provincia di Bari). Nello specifico la signora cercava un concittadino,, con il quale 65 anni prima avrebbe avuto una storia d'amore. L'anziana ha descritto perfettamenteredazione del programma il suodicendo che aveva un viso particolare: "Lievemente 'quadrato' e con la mandibola importante". A questo punto è ...