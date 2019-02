Maltempo : nevica a Garmisch - Cancellato lo slalom gigante maschile di Coppa del mondo : nevica su Garmisch-Partenkirchen: organizzatori e federazione internazionale sono stati costretti a cancellare lo slalom gigante maschile di Coppa del mondo in programma questa mattina nella località tedesca. Nella giornata di ieri era stata annullata la discesa libera maschile. L'articolo Maltempo: nevica a Garmisch, cancellato lo slalom gigante maschile di Coppa del mondo sembra essere il primo su Meteo Web.

LIVE Sport - DIRETTA 3 febbraio : Tommasone non firma l’impresa nella boxe - Cancellato il gigante di Garmisch : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di tutti gli Sport in questa domenica 3 febbraio ricca di eventi. Spazio in mattinata agli Sport invernali con lo sci alpino e l’ultima tappa di Coppa del Mondo prima dei Mondiali ad Are, senza dimenticare gli appuntamenti sul ghiaccio nello short track e nello speed skating. Poi nel pomeriggio gli Sport di squadra entrano in scena con il campionato italiano di calcio di Serie A a farla da padrone, ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019 : Cancellato il gigante di Garmisch. Fitta nevicata in Germania e gara annullata : Il gigante maschile di Garmisch è stato cancellato. La Fitta nevicata che si sta abbattendo sulla località tedesca ha costretto gli organizzatori ad annullare la prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino, dunque l’ultima gara prima dei Mondiali di Are non avrà luogo: la prima manche era in programma alle ore 10.30 (la seconda alle 13.30) ma il maltempo non ha permesso di preparare la pista nel migliore dei modi e il regolare ...