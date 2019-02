: Cade in un crepaccio,muore su snowboard - NotizieIN : Cade in un crepaccio,muore su snowboard - TelevideoRai101 : Cade in un crepaccio,muore su snowboard - RaiNews : RT @TgrRai: #Montagna #incidente #Valtellina #Lombardia: ragazzo con #snowboard cade in crepaccio e muore. #IoSeguoTgr news del @TgrLombard… -

Un 43enne di Varese è morto all'ospedale Morelli di Sondalo (SO) dopo una caduta in un, mentre praticava il fuoripista con il suoin una giornata di divieto prescritta dal bollettino dell'Arpa Lombardia. L'uomo era stato trasportato in eliambulanza in ospedale dopo il suo recupero al passo del Gavia (Valfurva). Il soccorso è stato lungo e difficile. Il 43enne è rimasto a lungo infilato nel cumulo di neve con temperature rigide, causandogli la morte per assideramento. Sull'accaduto indagano i Carabinieri.(Di domenica 3 febbraio 2019)