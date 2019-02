Brexit | un piano segreto per mettere in salvo la Regina Elisabetta in caso di ‘no deal’

Brexit - in caso di 'no deal' pronto piano d'evacuazione per la regina - : La premier britannica in un intervento sul Telegraph si dice determinata a concludere l'addio tra Londra e l'Ue a marzo. E invoca il sostegno del leader laburista Corbyn. In caso di mancato accordo, ...

Brexit : per la Regina Elisabetta e la famiglia reale pronto un piano di evacuazione in caso di "no deal" : La Regina Elisabetta II e il resto della famiglia reale saranno portati via da Londra e trasferiti in un luogo segreto in caso di no deal: è il piano di evacuazione messo a punto dal governo britannico che evidentemente giudica concreti i rischi di scontri, tumulti e tafferugli in caso di mancato accordo con Bruxelles sul divorzio dall'Ue.Il piano di Whitehall, il ministero dell'Interno britannico, che doveva rimanere segreto, è ...

Brexit con “no deal” : esiste un piano segreto per evacuare la regina : In caso di disordini innescati da una Brexit con “no deal”, esiste un piano segreto che prevede l’evacuazione da Londra della regina e degli altri membri della famiglia reale: lo riporta il il Sunday Times, secondo cui il piano sarebbe ispirato a procedure elaborate durante la Guerra Fredda e rispolverate nelle ultime settimane: il piano sarebbe originariamente stato pensato per scattare caso di attacco nucleare lanciato ...

Brexit - ultime notizie : per la Ue il piano Barnier non è rinegoziabile : Brexit, ultime notizie: per la Ue il piano Barnier non è rinegoziabile La notizia sembrava aver ridato forza a chi credeva nella possibilità di un nuovo accordo tra Gran Bretagna ed Ue sulla Brexit. La premier britannica May aveva infatti appena vinto un nuovo voto parlamentare, voto che dava il via libera all’approvazione da parte dei Comuni del piano Barnier. Ciò, però, a patto di ottenere una sostanziale modifica sul tema della ...

Brexit - May : 'Il nuovo voto sul piano B entro il 13 febbraio' : E rischia di mettere il Paese di fronte al "pericolo d'uno sconsiderato no deal" che imprese e sindacati giudicano "catastrofico per l'economia e i posti di lavoro". Così Jeremy Corbyn nella sua ...

Brexit - guida semplice al voto sul piano B di Theresa May : Ci risiamo. I parlamentari britannici tornano alla Camera dei comuni oggi, il 29 gennaio, per discutere il piano B di Theresa May : la versione aggiornata dell'accordo con l'Europa stroncato dall'aula ...

Brexit - messo a punto piano del Mef in caso di uscita senza accordo : Le misure - si legge nella nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze - mirano ad assicurare la stabilità finanziaria, l'integrità e la continuità operativa di mercati e intermediari ...

Brexit - ecco il piano B di May : Dopo la bocciatura della prima bozza di accordo una settimana fa, si allontana la data per il prossimo voto cruciale del Parlamento britannico sul piano B che Theresa May ha programmato di iniziare a ...

Brexit - la premier Theresa May di nuovo ai comuni per illustrare il piano B : ...In attesa che la premier britannica Theresa May renda noto il 'piano B' il negoziatore Ue Michel Barnier ha indicato di essere pronto a discutere con Londra dei termini della dichiarazione politica ...