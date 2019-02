Brexit | “un piano segreto per evacuare la Royal family in caso di disordini per il no

ilfattoquotidiano

(Di domenica 3 febbraio 2019) Il primo ministro britannico Theresa May è “determinata” ad attuare lail 29 marzo e a ottenere concessioni da Bruxelles sull’accordo di ‘divorzio’, nonostante il rifiuto categorico delle istituzioni comunitarie a rivedere il negoziato. Ma l’avvicinarsi della data sembra sempre più rivelare la confusione in cui è precipitato l’esecutivo. Il Sunday Times riporta una notizia che per ora non è stata smentita: la prima è l’esistenza di unche prevede l’evacuazione da Londra della Regina Elisabetta e altri membri della famiglia reale nell’eventualità discatenati da unacon il no deal. Un programma messo a punto e ispirato a interventi simili elaborati durante la Guerra Fredda: originariamente era stato stato pensato per entrare in azione neldi un attacco nucleare lanciato dall’Unione Sovietica ...