Brexit tra caos e gossip | svelati piani choc da Guerra Fredda

Brexit - Nissan cancella la produzione del suv X-Trail dal Regno Unito : Nissan aveva annunciato l'avvio della produzione del suv nel Regno Unito quattro mesi dopo il referendum sulla Brexit , mossa che era stata vista con ottimismo dal mondo dell'industria e della ...

Brexit effect : Immobiliare.it registra incremento di ricerca casa in Italia dall'UK : Gli Italiani tornano a casa. O almeno, così sembrerebbe stando alle ultime notizie e gli ultimi dati del mercato immobiliare Italiano. A lanciare la notizia è il sito Immobiliare.it che, nell’ultimo anno, sostiene di aver registrato un incremento di traffico del 47% nelle ricerche provenienti dal Regno Unito. Ovviamente, è difficile dire se siano Italiani che si erano trasferiti nella Patria della Regina e che ritornano o se, invece, siano gli ...

Brexit - May : «Riapriamo le trattative». Gelo dell'Ue : L'incubo no deal prende le sembianze di una minaccia sempre più reale. Il Parlamento britannico ha approvato la richiesta della premier Theresa May di riaprire le trattative con l'Ue, ma l'Europa non ...

Brexit e autotrasporto - tutti gli scenari : L'ipotesi di una hard Brexit, cioè senza un accordo con l'Unione Europea, avrà ripercussioni sul mondo della logistica. Quali e quante? Ipotizziamo gli scenari possibili, tra rischi e opportunità, con Massimo Marciani, presidente del Freight Leaders Council. Il deficit della nostra logistica , ...

Cielo nuvoloso in Europa - tra Brexit - credito e QT : Banche centrali a corto di 'munizioni' L'economia globale sta rallentando, ma le grandi banche centrali - a parte la Fed - hanno ormai poche 'munizioni' a disposizione per adottare stimoli ...

Il monito di Dublino : in caso di hard Brexit soldati al confine tra le due Irlande : In caso di hard Brexit al confine tra le due Irlande potrebbe tornare l'esercito. A parlare così, evocando lo spauracchio che sin dall'inizio ha accompagnato i negoziati sul divorzio di Londra dalla ...

Draghi : "Economia più debole delle attese. Trattative su Brexit rischiose per la crescita" : «Non avverto l'urgenza di trovare il mio successore. Forse sono di parte, forse la gente mi vuole bene, ma, scherzi a parte, non decidiamo noi» « L'andamento dell'economia ha continuato ad essere più debole del previsto » , siamo lontani dal punto di equilibrio, ma «la Banca centrale resta fiduciosa circa il raggiungimento degli obiettivi di inflazione vicino ...

Bce - Draghi : “Economia più debole delle attese. Trattative su Brexit rischiose per la crescita” : «L’andamento dell’economia ha continuato ad essere più debole del previsto» dice il presidente della Bce, Mario Draghi in conferenza stampa, annunciando che nella prima riunione del 2019 il Consiglio direttivo di Francoforte ha deciso di lasciare i tassi di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali, sulle operazioni di rifinanziament...

La Brexit spaventa la divisione europea di Sony : è in cantiere il trasferimento in Olanda : I primi effetti della Brexit sono una ventata che comincia a soffiare su tutte quelle aziende insediatesi, nel corso del tempo, sul suolo inglese. L'Inquirer ci porta a conoscenza che la divisione europea del colosso giapponese Sony ha in programma di spostare il proprio quartier generale in Olanda, seguendo l'esempio di un altro gigante dell'elettronica, Panasonic.Le ragioni alla base di questa scelta riguardano la possibilità di portare avanti ...

Brexit - la premier Theresa May di nuovo ai comuni per illustrare il piano B : ...In attesa che la premier britannica Theresa May renda noto il 'piano B' il negoziatore Ue Michel Barnier ha indicato di essere pronto a discutere con Londra dei termini della dichiarazione politica ...

Borse giù - tra Cina e Brexit : La frenata dell'economia cinese - insieme agli avvertimenti del Fmi sulle finanze italiane e sulla Brexit - non aiutano i listini. Milano cede oltre mezzo punto in linea con Francoforte, Parigi ...