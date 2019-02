Brexit | per la Regina Elisabetta e la famiglia reale pronto un piano di evacuazione in

Brexit - esiste un piano per evacuare la regina in caso di disordini per il no 'deal' : C'è un piano segreto che prevede l'evacuazione da Londra della regina e altri membri della famiglia reale nell'eventualità di disordini scatenati da una Brexit con il temutissimo "no deal". Lo rivela ...

Brexit : c'è un piano per evacuare la regina : Esiste un piano segreto che prevede l'evacuazione da Londra della regina e altri membri della famiglia reale nell'eventualità di disordini scatenati da una Brexit con 'no deal'. Lo scrive il Sunday ...

Brexit con “no deal” : esiste un piano segreto per evacuare la regina : In caso di disordini innescati da una Brexit con “no deal”, esiste un piano segreto che prevede l’evacuazione da Londra della regina e degli altri membri della famiglia reale: lo riporta il il Sunday Times, secondo cui il piano sarebbe ispirato a procedure elaborate durante la Guerra Fredda e rispolverate nelle ultime settimane: il piano sarebbe originariamente stato pensato per scattare caso di attacco nucleare lanciato ...

Brexit - ultime notizie : per la Ue il piano Barnier non è rinegoziabile : Brexit, ultime notizie: per la Ue il piano Barnier non è rinegoziabile La notizia sembrava aver ridato forza a chi credeva nella possibilità di un nuovo accordo tra Gran Bretagna ed Ue sulla Brexit. La premier britannica May aveva infatti appena vinto un nuovo voto parlamentare, voto che dava il via libera all’approvazione da parte dei Comuni del piano Barnier. Ciò, però, a patto di ottenere una sostanziale modifica sul tema della ...

Brexit - rischio rimpatrio per 250mila cittadini britannici : Una Brexit no-deal, senza tutele diplomatiche per aziende e cittadini, potrebbe costringere al rimpatrio fino a 250mila cittadini britannici residenti in Europa. Un controesodo destinato a scaricarsi ...

Accordo Brexit - l’Europa non molla. Juncker e Barnier : Gb si scordi riapertura negoziato : L'Accordo di ritiro negoziato fra i Ventisette e il governo del Regno Unito "resta il migliore e l'unico Accordo possibile. Lo abbiamo detto a novembre, lo abbiamo detto a dicembre e ripetuto dopo il 'meaningful vote' (dello scorso 15 gennaio, in cui il Parlamento britannico ha bocciato l'Accordo, ndr); il dibattito e i voti di martedì della Camera dei Comuni non cambiano questa posizione: l'Accordo di ritiro non sarà rinegoziato". E' una vera e ...

Perché l’UE non vuole più negoziare l’accordo su Brexit? : Per non rimettere in discussione il "backstop", fortemente voluto dall'Irlanda, e per una questione di credibilità, tra le altre cose

'Ladies and Gentlemen - la Brexit'. Lo stallo dal perfetto aplomb britannico : Yvette Cooper manifesta il timore che mentre la politica perda tempo intenta ad 'inseguire gli unicorni', il ritardo finisca per portare l'Inghilterra dritta dentro la fossa del no deal. A ben ...

Brexit - Macron : Francia si prepara a eventualità no-deal. Per Goldman Sachs rischio aumentato : La richiesta della premier Theresa May di dare il via a un nuovo round di trattative con l'Ue sulla Brexit, al fine di ricevere il sostegno del Parlamento, è stata rispedita al mittente.

Brexit - Westminster approva un emendamento per modificare l'accordo : La Camera dei Comuni dice sì alla richiesta avanzata dalla premier Tory, Theresa May , di un mandato per cercare di ridiscutere con l'Ue l'accordo sulla Brexit e di "depurarlo" dal cosiddetto backstop ...

Brexit - rivincita May : sì alla modifica dell'accordo con l'Ue. Tusk : no a riaperture : La drastica inversione di rotta di Theresa May ha funzionato. Grande rivincita per la premier britannica, che martedì sera 29 gennaio ha ottenuto il sostegno del Parlamento per tornare a Bruxelles, ...

Brexit - rivincita May : sì alla modifica dell’accordo con l’Ue. Tusk : no a riaperture : La premier britannica ha ottenuto il sostegno del Parlamento per tornare a Bruxelles, riaprire i negoziati e ottenere cambiamenti vincolanti all'accordo con l'Unione Europea. Ma da Bruxelles arriva una doccia gelata: Donald Tusk, presidente del Consiglio europeo, ribadisce che «la backstop fa parte dell'accordo concordato e l'accordo non sarà riaperto o modificato»...

Theresa May ha l’appoggio del Parlamento per riaprire i negoziati su Brexit : In particolare sul contestato "backstop", a cui si oppongono diversi conservatori: ma sembra che l'UE abbia un'idea diversa

Brexit - Theresa May chiede di rinegoziare l'accordo sul backstop per l'Irlanda : Theresa May, Primo Ministro del Regno Unito, si è dichiarata nella giornata di oggi pronta a tentare una negoziazione con l’Unione Europea riguardante alcune modifiche, da apportare all'accordo di divorzio raggiunto nel mese di novembre 2018, in vista di alcune garanzie definite “vincolanti” contro il pluri-contestato meccanismo del backstop per l’Irlanda. Voto cruciale entro il 13 febbraio La Premier, secondo diverse fonti, avrebbe annunciato ...