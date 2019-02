Brexit - No-deal : piano per evacuare Regina in caso di disordini : Lo scenario di un divorzio senza accordo, il tanto temuto No-deal, avanza a grandi passi e Londra prepara le contromosse. La Regina Elisabetta II e il resto della Famiglia Reale saranno portati via da ...

Brexit - “un piano segreto per evacuare la Royal family in caso di disordini per il no deal” : Il primo ministro britannico Theresa May è “determinata” ad attuare la Brexit il 29 marzo e a ottenere concessioni da Bruxelles sull’accordo di ‘divorzio’, nonostante il rifiuto categorico delle istituzioni comunitarie a rivedere il negoziato. Ma l’avvicinarsi della data sembra sempre più rivelare la confusione in cui è precipitato l’esecutivo. Il Sunday Times riporta una notizia che per ora non è stata ...

Brexit - un piano segreto per mettere in salvo la Regina Elisabetta in caso di ‘no deal’ : Come hanno rivelato il Sunday Times e il Mail on Sunday ci sarebbe un piano per il trasferimento fuori da Londra di Elisabetta II e del marito, Filippo di Edimburgo, e con loro anche i componenti di maggior spicco della Famiglia Reale. Il rischio è che si verifichino scontri all'indomani dal divorzio dall'Ue.Continua a leggere

Brexit - in caso di 'no deal' pronto piano d'evacuazione per la regina - : La premier britannica in un intervento sul Telegraph si dice determinata a concludere l'addio tra Londra e l'Ue a marzo. E invoca il sostegno del leader laburista Corbyn. In caso di mancato accordo, ...

Brexit - in caso di no deal ecco il piano per evacuare la Regina e la famiglia reale : Se la Brexit dovesse concludersi con un temutissimo 'no deal', per la Regina Elisabetta II e per il resto della famiglia reale è previsto un piano di evacuazione da Londra verso un luogo segreto.Sono evidentemente molto forti i rischi di scontri e tafferugli e così, rivela il Times, il ministero dell'Interno britannico ha messo a punto il cosiddetto piano di Whitehall, simile a quello messo a punto durante la Guerra Fredda. Ora si replica con ...

Brexit : per la Regina Elisabetta e la famiglia reale pronto un piano di evacuazione in caso di "no deal" : La Regina Elisabetta II e il resto della famiglia reale saranno portati via da Londra e trasferiti in un luogo segreto in caso di no deal: è il piano di evacuazione messo a punto dal governo britannico che evidentemente giudica concreti i rischi di scontri, tumulti e tafferugli in caso di mancato accordo con Bruxelles sul divorzio dall'Ue.Il piano di Whitehall, il ministero dell'Interno britannico, che doveva rimanere segreto, è ...

Brexit - esiste un piano per evacuare la regina in caso di disordini per il no 'deal' : C'è un piano segreto che prevede l'evacuazione da Londra della regina e altri membri della famiglia reale nell'eventualità di disordini scatenati da una Brexit con il temutissimo "no deal". Lo rivela ...

Brexit con “no deal” : esiste un piano segreto per evacuare la regina : In caso di disordini innescati da una Brexit con “no deal”, esiste un piano segreto che prevede l’evacuazione da Londra della regina e degli altri membri della famiglia reale: lo riporta il il Sunday Times, secondo cui il piano sarebbe ispirato a procedure elaborate durante la Guerra Fredda e rispolverate nelle ultime settimane: il piano sarebbe originariamente stato pensato per scattare caso di attacco nucleare lanciato ...

Brexit - rischio no-deal : a Londra arrivano i kit di primo soccorso : ... con la fiducia nelle prospettive economiche scesa a un minimo di 30 mesi, spesso a causa delle continue preoccupazioni per la Brexit e dei segnali di rallentamento dell'economia europea. Poiché ...

Brexit - MAY VUOLE NEGOZIARE UN NUOVO ACCORDO/ Stop dalla UE - 'Il patto non si tocca' : torna incubo del No Deal : BREXIT, May e Parlamento UK: 'riaprire le trattative con l'Ue', ma Bruxelles 'ACCORDO resta com'è'. BackStop e Irlanda, si fa più vicina la 'hard BREXIT'

Brexit - Juncker : 'Accordo non va rinegoziato - aumenta rischio no deal' : L'Accordo per la Brexit non va rinegoziato perché è 'l'unico e il migliore accordo possibile'. Lo ha detto Jean-Claude Juncker al Parlamento europeo a Bruxelles. Secondo il presidente della ...

Brexit - Juncker avverte May : "Aumenta il rischio no deal. Non rinegozieremo l'accordo" : Il parlamento britannico chiede che l'accordo tra Londra e Bruxelles sulla Brexit sia rinegoziato, ma dall'Ue arriva l'ennesimo, secco, "no". Ieri, 29 gennaio, i Comuni hanno approvato una mozione nella quale si dava a Theresa May il mandato per riaprire l'intesa raggiunta con i vertici dell'Unione europea. Dopo lo stop a caldo di Donald Tusk, Jean-Claude Juncker rincara la dose: "Il dibattito e il voto di ieri ai Comuni non cambia questo: ...

Brexit - Juncker : «Accordo non va rinegoziato - aumenta rischio no deal» : L'accordo per la Brexit non va rinegoziato perché è «l'unico e il migliore accordo possibile». Lo ha detto Jean-Claude Juncker al Parlamento europeo a...

Brexit - Juncker gela Londra : «La Ue non ridiscuterà l’accordo - no deal vicino» : La Gran bretagna aveva chiesto di intavolare nuove trattative ma il presidente della Commissione ribadisce il suo no e rincara: «Il rischio di un no deal è più vicino, dobbiamo essere pronti»