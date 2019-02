Brexit | Nissan cancella gli investimenti nel Regno Unito

ilgiornale

(Di domenica 3 febbraio 2019) Lacontinua a far paura ai colossi del business. Dopo l'annuncio di trasferimento di Sony, Toshiba e Dyson, ora anche la giapponeseè pronta a lasciare il.La casa automobilistica stando i piani per costruire il suv X-Trail nel suo stabilimento nel nord-est dell'Inghilterra nonostante le assicurazioni dellada parte del governo inglese."Abbiamo preso questa decisione per ragioni di affari. La continua incertezza sulle future relazioni delcon l'Ue non sta aiutando le aziende come la nostra a pianificare per il futuro", ha detto in una nota il presidente diEurope, Gianluca de Ficchy.aveva annunciato l'avvio della produzione del suv nelquattro mesi dopo il referendum sulla, mossa che era stata vista con ottimismo dal mondo dell'industria e della finanza britanniche. Ora la marcia indietro.