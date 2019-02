Brexit | la Nissan lascia Londra

Brexit - Nissan cancella investimenti nel Regno Unito : Milano, 3 feb., askanews, - La giapponese Nissan ha annunciato oggi che sta cancella ndo i propri piani per costruire il Suv X-Trail nello stabilimento di Sunderland, nel nordest dell'Inghilterra, ...

Brexit - Nissan cancella gli investimenti nel Regno Unito : La Brexit continua a far paura ai colossi del business. Dopo l'annuncio di trasferimento di Sony, Toshiba e Dyson, ora anche la giapponese Nissan è pronta a lasciare il Regno Unito.La casa automobilistica sta cancellando i piani per costruire il suv X-Trail nel suo stabilimento nel nord-est dell'Inghilterra nonostante le assicurazioni della Brexit da parte del governo inglese."Abbiamo preso questa decisione per ragioni di affari. La continua ...