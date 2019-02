Brexit | in caso di no deal ecco il piano per evacuare la Regina e la famiglia reale

Brexit : per la Regina Elisabetta e la famiglia reale pronto un piano di evacuazione in caso di "no deal" : La Regina Elisabetta II e il resto della famiglia reale saranno portati via da Londra e trasferiti in un luogo segreto in caso di no deal: è il piano di evacuazione messo a punto dal governo britannico che evidentemente giudica concreti i rischi di scontri, tumulti e tafferugli in caso di mancato accordo con Bruxelles sul divorzio dall'Ue.Il piano di Whitehall, il ministero dell'Interno britannico, che doveva rimanere segreto, è ...

Brexit - allarme cibo in caso di mancato accordo : 'Scaffali vuoti senza intesa' : Il teatrino della Brexit riapre il sipario domani alla Camera dei Comuni, con le stesse battute e gli stessi attori in cartellone. A partire da Theresa May, impegnata a destreggiarsi ora fra l'opzione ...

In caso di disordini per la Brexit il Regno Unito non esclude il ricorso alla legge marziale : Inoltre, l'emendamento creerebbe un precedente legislativo per cui il Parlamento britannico avrà molto più peso nel dettare e decidere l'agenda politica rispettop al passato. Oltremanica, il governo ...

Il monito di Dublino : in caso di hard Brexit soldati al confine tra le due Irlande : In caso di hard Brexit al confine tra le due Irlande potrebbe tornare l'esercito. A parlare così, evocando lo spauracchio che sin dall'inizio ha accompagnato i negoziati sul divorzio di Londra dalla ...

Brexit - misure Mef in caso di "No-Deal" : 10.38 l'Italia ha predisposto misure transisitorie per garantire la continuità dei mercati e degli intermediari in caso di No-Deal sulla Brexit. Lo rivela il Ministero dell'Economia e delle Finanze,spiegando di aver "approntato le misure necessarie per garantire la piena continuità dei mercati e degli intermediari in caso di recesso del Regno Unito dall'Ue senza accordo".

Brexit - l'Italia si prepara al no deal : "Pronte misure necessarie in caso di uscita senza accordo" : Il Mef ha approntato le misure necessarie a garantire piena continuità dei mercati e degli intermediari in caso di Brexit senza accordo. "In tale scenario dal 30 marzo il Regno Unito diverrà a tutti gli effetti uno Stato terzo, con conseguente discontinuità nei rapporti bilaterali con l'UE", si legge in una nota.Le misure, predisposte in accordo con le autorità di vigilanza e sentite associazioni di categoria, saranno ...

Brexit - May pronta a usare militari in caso di no deal : Theresa May non intende togliere dal tavolo l'ipotesi di una Brexit no deal - come le chiede il leader dell'opposizione laburista Jeremy Corbyn, ma anche alcuni suoi ministri - e anzi è pronta a far schierare 3.500 militari nelle strade britanniche con compiti ausiliari nel caso in cui questo scenario divenga realtà. Lo scrive l'Evening Standard.Il giornale fa riferimento a un piano illustrato al Parlamento dal ministro della ...