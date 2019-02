Brexit con “no deal” | esiste un piano segreto per evacuare la regina

Brexit - il problema delle due Irlande e il confine fantasma : Da vent'anni il confine tra le due Irlande non esiste più ma il collante dell'accordo di pace tra il Regno Unito e la Repubblica d'Irlanda è stata la comune adesione all'Unione europea. Con la Brexit ...

Brexit - il problema delle due Irlande e il confine fantasma : Da vent'anni il confine tra le due Irlande non esiste più ma il collante dell'accordo di pace tra il Regno Unito e la...

F1 - le scuderie costrette a fare i conti con la Brexit : il boss Mercedes scrive ai cittadini britannici : Nel caso in cui l’uscita dall’Unione Europea del Regno Unito, le scuderie di Formula 1 con sede in Inghilterra dovrebbero fare i conti con numerosi problemi L’allarme Brexit comincia a suonare forte e chiaro all’interno delle scuderie di Formula 1 con sede in Inghilterra, dal momento che l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea potrebbe determinare il sorgere di numerosi problemi. Photo4 / ...

Brexit : quali saranno le conseguenze dell'incertezza? : ... che restano vicine ai minimi rispetto al periodo pre-Brexit ; l'incertezza tiene giù anche gli investimenti , rischiando di compromettere le prospettive di crescita dell'economia nel medio e lungo ...

Brexit : quali saranno le conseguenze dell'incertezza? : quali le conseguenze per l'economia britannica? Il Regno Unito è il paese europeo più esposto alle incertezze legate alla Brexit e l'esito del voto purtroppo le acuisce - spiega Tullio Buccellato -. ...

Brexit - Westminster rilancia May : “Nuovi negoziati con Bruxelles” : Theresa May è riuscita nel suo intento di ricompattare il partito Conservatore con una mossa che però la porterà a un muro contro muro con l’Unione europea sulla Brexit. Dopo una maratona di 11 ore la Camera dei Comuni ha ieri approvato con 317 voti a 301 un emendamento che chiede di superare il backstop, l’accordo per tenere temporaneamente l’Irla...

Brexit - Westminster rilancia May : "Nuovi negoziati con Bruxelles" : 'Il mondo sa cosa questa Camera non vuole. Oggi dobbiamo mandare un messaggio forte su ciò che vogliamo', aveva dichiarato la premier promettendo che se la sua proposta sarebbe stata approvata, ...

May : riaprire l’intesa con la Ue Il vocabolario della Brexit Nodo Irlanda - La video analisi : I Comuni: «Nessun rinvio». Approvato anche l’emendamento bipartisan non vincolante che vuole allontanare un’uscita senza accordo

Brexit - rivincita May : sì alla modifica dell'accordo con l'Ue. Tusk : no a riaperture : La drastica inversione di rotta di Theresa May ha funzionato. Grande rivincita per la premier britannica, che martedì sera 29 gennaio ha ottenuto il sostegno del Parlamento per tornare a Bruxelles, ...

Brexit - la Camera dei Comuni dice sì alla modifica dell'accordo con l'Ue : ... contraria a qualsiasi ipotesi di no deal: uno scenario che Corbyn e molti altri, imprese, sindacati e capo degli 007 Usa inclusi, paventano come "catastrofico" per l'economia britannica. Uno ...

Brexit - rivincita May : sì alla modifica dell’accordo con l’Ue. Tusk : no a riaperture : La premier britannica ha ottenuto il sostegno del Parlamento per tornare a Bruxelles, riaprire i negoziati e ottenere cambiamenti vincolanti all'accordo con l'Unione Europea. Ma da Bruxelles arriva una doccia gelata: Donald Tusk, presidente del Consiglio europeo, ribadisce che «la backstop fa parte dell'accordo concordato e l'accordo non sarà riaperto o modificato»...

Brexit - rivincita May : sì alla modifica dell’accordo con la Ue - no al rinvio dell’uscita. Bruxelles : no a modifiche : la premier britannica, che ieri sera ha ottenuto il sostegno del Parlamento per tornare a Bruxelles, riaprire i negoziati e ottenere cambiamenti vincolanti all'accordo con l'Unione Europea. Ma da Bruxelles arriva una doccia gelata: per Donald Tusk, presidente del Consiglio europeo, che ribadisce che «la backstop fa parte dell'accordo concordato e l'accordo non sarà riaperto o modificato»...

Brexit : la Camera dei Comuni dice sì a modifica accordo con Ue. May conferma - andrà a Bruxelles a rinegoziare : E rischia di mettere il Paese di fronte al "pericolo d'uno sconsiderato no deal" che imprese e sindacati giudicano "catastrofico per l'economia e i posti di lavoro". Così Jeremy Corbyn nella sua ...

Brexit - Camera Comuni dice sì a modifica accordo con Ue. Ma Tusk : “Non si può rinegoziare” : La Camera dei Comuni ha dato il via libera alla richiesta avanzata oggi dalla premier Tory, Theresa May, di un mandato per cercare di ridiscutere con l’Ue l’accordo sulla Brexit e di depurarlo dal cosiddetto backstop sul confine irlandese. I deputati hanno infatti approvato con 317 contro 301 l’emendamento alla mozione May presentato dal deputato Graham Brady – e fatto proprio dal governo – che impegna la premier a tentare di ...