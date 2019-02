Brexit | c' è un piano per evacuare la regina

Brexit con “no deal” : esiste un piano segreto per evacuare la regina : In caso di disordini innescati da una Brexit con “no deal”, esiste un piano segreto che prevede l’evacuazione da Londra della regina e degli altri membri della famiglia reale: lo riporta il il Sunday Times, secondo cui il piano sarebbe ispirato a procedure elaborate durante la Guerra Fredda e rispolverate nelle ultime settimane: il piano sarebbe originariamente stato pensato per scattare caso di attacco nucleare lanciato ...

Brexit - ultime notizie : per la Ue il piano Barnier non è rinegoziabile : Brexit, ultime notizie: per la Ue il piano Barnier non è rinegoziabile La notizia sembrava aver ridato forza a chi credeva nella possibilità di un nuovo accordo tra Gran Bretagna ed Ue sulla Brexit. La premier britannica May aveva infatti appena vinto un nuovo voto parlamentare, voto che dava il via libera all’approvazione da parte dei Comuni del piano Barnier. Ciò, però, a patto di ottenere una sostanziale modifica sul tema della ...

Brexit - MAY "VOTO CRUCIALE IL 13 FEBBRAIO"/ Piano B o no-deal : distanza a Westminster sul backstop : BREXIT, May: 'voto in Parlamento sul Piano B il 13 febbraio'. Impegno a rinegoziare accordo Ue sul backstop: lo spettro del no deal in Regno Unito

Brexit - May : 'Il nuovo voto sul piano B entro il 13 febbraio' : E rischia di mettere il Paese di fronte al "pericolo d'uno sconsiderato no deal" che imprese e sindacati giudicano "catastrofico per l'economia e i posti di lavoro". Così Jeremy Corbyn nella sua ...

Brexit - May "impegno a modifica accordo Ue sul backstop"/ Voto Piano B il 13 febbraio : Corbyn "verso rinvio" : Brexit, May: 'Voto in Parlamento sul Piano B il 13 febbraio'. Impegno a rinegoziare accordo Ue sul backstop: lo spettro del no deal in Regno Unito

Brexit - guida semplice al voto sul piano B di Theresa May : Ci risiamo. I parlamentari britannici tornano alla Camera dei comuni oggi, il 29 gennaio, per discutere il piano B di Theresa May : la versione aggiornata dell'accordo con l'Europa stroncato dall'aula ...

Brexit - messo a punto piano del Mef in caso di uscita senza accordo : Le misure - si legge nella nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze - mirano ad assicurare la stabilità finanziaria, l'integrità e la continuità operativa di mercati e intermediari ...

Brexit - ecco il piano B di May : Dopo la bocciatura della prima bozza di accordo una settimana fa, si allontana la data per il prossimo voto cruciale del Parlamento britannico sul piano B che Theresa May ha programmato di iniziare a ...

Brexit - la premier Theresa May di nuovo ai comuni per illustrare il piano B : ...In attesa che la premier britannica Theresa May renda noto il 'piano B' il negoziatore Ue Michel Barnier ha indicato di essere pronto a discutere con Londra dei termini della dichiarazione politica ...

Oggi May presenta il “piano B” su Brexit : Si presenterà al Parlamento e spiegherà le sue intenzioni dopo la storica bocciatura dell'accordo raggiunto con l'Unione Europea

Shutdown e Brexit ancora in primo piano : 21/01/2019 14:00 USA indeboliti, UE indebolita By Peter Rosenstreich Prima del blocco delle attività amministrative, Shutdown, negli USA, l'economia americana si trovava in modalità di accelerazione. Sebbene nuovi dati scarseggino, sembra che lo Shutdown avrà un effetto più negativo di quanto previsto inizialmente. I trader dovrebbero ...

Brexit - per Theresa May è il giorno del “Piano B”. Ue : “Non cercate a Bruxelles le risposte - ora tocca a Londra” : A Londra è il giorno del Piano B. Dopo la sonora bocciatura del primo accordo di divorzio per Brexit, bocciato con 230 voti di scarto, la premier britannica Theresa May si appresta a presentare una seconda bozza di accordo, sperando che l’aula approvi. La sua intenzione pare sia di riproporre il piano originario con l’impegno a cercare di aggirare la questione del backstop (il meccanismo vincolante di garanzia teorica imposto dall’Ue per ...

Brexit - il Piano B è come il Piano A - senza il backstop. Theresa May punta a nuovi negoziati con l'Ue : Il Piano B di Theresa May per la Brexit è in tutto e per tutto uguale al Piano A, senza il backstop. La premier britannica punta a nuovi negoziati con l'Europa senza stravolgere il progetto iniziale. Nessuna concessione alle opposizioni, nessun passaggio a una Brexit soft, ma la riproposizione del suo Piano originario con l'impegno a cercare di aggirare la questione del backstop - la clausola di emergenza per mantenere aperto il confine ...

Borsa : Piazza Affari maglia nera - Tim ai minimi da 5 anni. Attesa piano B sulla Brexit : Lo spread Btp-Bund si muove attorno ai 250 punti base con gli investitori che temono una frenata dell'economia dopo gli avvertimenti di Bankitalia. Debole il petrolio, con il Wti che cede lo 0,24% a ...