Brennero - Danilo Toninelli : la gestione tornerà pubblica. Franco Bechis : "Lo è già" : Ennesima gaffe del ministro Danilo Toninelli. "Vogliamo vederci chiaro sui disagi che si sono verificati negli ultimi giorni sulla A22 autostrada del Brennero", sbotta il ministro: "È infatti già in corso un'ispezione per verificare che il concessionario sia intervenuto adeguatamente per garantire l