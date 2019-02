Bologna | ai domiciliari tenente colonnello della Finanza | “Sfruttamento e favoreggiamento

Bologna - evade dai domiciliari e chiede ai carabinieri di portarla in carcere : ‘Ho fame’ : Ci aveva provato già una settimana fa. Non si era fatta trovare in casa dai carabinieri durante un controllo e così per lei era scattato l’arresto. Aveva raccontato ai militari gli stenti in cui viveva quotidianamente ed il suo desiderio di finire in prigione. Ma il giudice nel processo per direttissima ne aveva nuovamente disposto i domiciliari. Protagonista di questa storia è una 44enne di Bologna, che da settembre stava scontando nella sua ...

