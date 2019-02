Betis-Atletico Madrid | diretta streaming e tv | dove vederla

termometropolitico

(Di domenica 3 febbraio 2019)e tv,si giocherà Domenica 3 Febbraio alle ore 16.15 presso lo stadio Benito Villamarin di Siviglia e sarà valida per la 22a giornata di Liga. Nel turno precedente l’ha trionfato sul Getafe per 2 a 0 mentre ilha perso di misura con il Bilbao per 1-0.: Morata-Ortega, gioie e dolori per i colchoneros Il centravanti Alvaro Morata è approdato all’con un prestito di 18 mesi e si prepara fin da subito ad essere un pezzo fondamentale nella scacchiera del Cholo che tra un mese affronterà a Juventus.Nel frattempo i problemi arrivano dal preparatore Oscar Ortega che è accusato di violenza su una donna, dopo le critiche della stampa che lo incolpavano per i problemi muscolari di Griezmannn. Ortega è con Simeone dal 2006 e da sempre contribuisce ...